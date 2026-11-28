Ο Έλληνας διεθνής πολίστας Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης έχει αναδειχθεί ως ο απόλυτος κυρίαρχος στα κρίσιμα γκολ που σημειώνονται στα τελευταία δύο λεπτά των αγώνων. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο παίκτης της Φερεντσβάρος είναι ο μοναδικός διψήφιος σκόρερ σε αυτή την κατηγορία, ξεχωρίζοντας σε ένα σύνολο πάνω από 1.000 αγώνων σε κορυφαίες διοργανώσεις. Η εντυπωσιακή του επίδοση αφορά διοργανώσεις όπως το Champions League, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς και Παγκόσμια Κύπελλα.

Μοναδική κυριαρχία στα κρίσιμα λεπτά

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, διεθνής πολίστας και μέλος της Φερεντσβάρος, επιδεικνύει μια μοναδική κυριαρχία στις εκτελέσεις σουτ κατά τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα των αγώνων. Από το 2019 έως και σήμερα, ο Έλληνας αθλητής έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ο μοναδικός πολίστας με διψήφιο αριθμό τερμάτων σε αυτή την κρίσιμη χρονική ζώνη.

Η επίδοση αυτή καταγράφεται σε ένα ευρύ φάσμα κορυφαίων διοργανώσεων, περιλαμβάνοντας πάνω από 1.000 αγώνες σε Champions League, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς και Παγκόσμια Κύπελλα. Το στατιστικό αυτό τον καθιστά έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες στις τελευταίες στιγμές των αναμετρήσεων.

Εντυπωσιακή ευστοχία και καθοριστική συμβολή

Τα στοιχεία που αφορούν τα σουτ του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη στα τελευταία δύο λεπτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, από τα 13 σουτ που έχει επιχειρήσει, τα 10 έχουν καταλήξει στα δίχτυα των αντιπάλων, επιτυγχάνοντας ένα ποσοστό ευστοχίας της τάξης του 77%.

Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στην ευστοχία, αλλά και στην καθοριστική σημασία των τερμάτων του. Έξι από τα δέκα αυτά γκολ έδωσαν το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα έφεραν την ισοφάριση σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό υπογραμμίζει την ικανότητά του να επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη των αγώνων.

Νικητήρια τέρματα και ο θρίαμβος στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ανάμεσα στα έξι γκολ που έδωσαν το προβάδισμα, τα πέντε ήταν τελικά τα νικητήρια τέρματα για τις ομάδες του. Η πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το γκολ που σημείωσε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στην Ουγγαρία.

Το συγκεκριμένο τέρμα σημειώθηκε μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν από το τελευταίο σφύριγμα και ήταν αυτό που χάρισε το «χρυσό» μετάλλιο στην Εθνική ομάδα. Αυτή η στιγμή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Αργυρόπουλου να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή στις πιο κρίσιμες φάσεις.

Ο συνολικός αντίκτυπος στις ομάδες του

Ο συνολικός απολογισμός των 10 γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη στα τελευταία δύο λεπτά έχει μεταφραστεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τις ομάδες του. Συνολικά, οι ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί, δηλαδή ο Ολυμπιακός, η Εθνική ομάδα και η Φερεντσβάρος, έχουν καταγράψει έξι νίκες, δύο ήττες και μία ισοπαλία, χάρη στην καθοριστική του συμβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα δέκα αυτά γκολ σημειώθηκαν στον ίδιο αγώνα, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να είναι διπλά αποτελεσματικός σε μία μόνο αναμέτρηση. Η σταθερή του παρουσία και η αποτελεσματικότητά του στις κρίσιμες στιγμές τον καθιστούν έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες στο χώρο της υδατοσφαίρισης.

Υποψηφιότητα για κορυφαίος πολίστας της χρονιάς

Η εξαιρετική πορεία και οι καθοριστικές επιδόσεις του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη δεν έχουν περάσει απαρατήρητες. Ο ίδιος, μαζί με τον Δημήτρη Σκουμπάκη, είναι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου πολίστα της χρονιάς.

Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται ως αναγνώριση της συνολικής τους προσφοράς και των επιτυχιών τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης του World Cup με την Εθνική ομάδα. Αυτή η διάκριση αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται ο Έλληνας διεθνής.

Με πληροφορίες από: Athletiko