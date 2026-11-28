Η Ίπσουιτς υποδέχεται την Άστον Βίλα στο «Πόρτμαν Ρόουντ» με στόχο να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Η αναμέτρηση βρίσκει και τις δύο ομάδες σε μια περίοδο όπου αναζητούν διακαώς την επιστροφή στις νίκες και την ανάκαμψη στη βαθμολογία. Το παιχνίδι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι πλευρές έχουν τους δικούς τους λόγους να κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα.

Η δύσκολη πορεία της Ίπσουιτς

Πριν την έναρξη της σεζόν, πολλοί είχαν εκτιμήσει πως η Ίπσουιτς θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά της να παραμείνει στην κατηγορία. Ωστόσο, η πορεία της μέχρι στιγμής έχει διαψεύσει αυτές τις προβλέψεις, καθώς η ομάδα δεν έχει βρεθεί ούτε μία μέρα στη ζώνη του υποβιβασμού. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη εικόνα της ομάδας δημιουργεί προβληματισμό, καθώς μετά από ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα με τρεις νίκες στα έξι πρώτα ματς, πλέον μετρά πέντε σερί αγώνες χωρίς νίκη.

Σε αυτό το αρνητικό σερί περιλαμβάνονται ήττες από ομάδες όπως η Μπόρνμουθ και η Τότεναμ, γεγονός που έχει οδηγήσει την Ίπσουιτς στη 16η θέση της βαθμολογίας. Η διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη έχει περιοριστεί στους μόλις δύο βαθμούς, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια. Η ομάδα του Γκάρι Ο'Νιλ καλείται να βρει λύσεις για να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Το αμυντικό πρόβλημα και η σημασία του πρώτου γκολ

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ίπσουιτς, και το οποίο καλείται να επιλύσει ο προπονητής Γκάρι Ο'Νιλ, είναι η αμυντική της λειτουργία. Η ομάδα έχει δεχτεί συνολικά 22 τέρματα σε 11 αγωνιστικές, κάτι που μαρτυρά την ευπάθεια της άμυνας. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε 30 συνεχόμενους αγώνες πρωταθλήματος, ένα σερί που δείχνει την αδυναμία της να κρατήσει ανέπαφη την εστία της.

Επιπρόσθετα, από την αρχή της σεζόν 2024-25, η Ίπσουιτς έχει βρεθεί πίσω στο σκορ στο ημίχρονο σε 22 περιπτώσεις. Σε καμία από αυτές τις αναμετρήσεις δεν έχει καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Για τους λόγους αυτούς, η σημασία του πρώτου γκολ στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Άστον Βίλα μοιάζει κομβική για την ψυχολογία και την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η Άστον Βίλα αναζητά την επιστροφή στις νίκες

Ούτε η Άστον Βίλα διανύει περίοδο φόρμας, καθώς και αυτή αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Η ομάδα ταξιδεύει στο «Πόρτμαν Ρόουντ» με τον ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στο πάνω μισό της βαθμολογίας, κάτι που θα σηματοδοτήσει την ανάκαμψή της. Η τελευταία της νίκη χρονολογείται στις 24 Οκτωβρίου, όταν επικράτησε της Σίτι με 2-1, και έκτοτε έχει καταγράψει ένα αρνητικό σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη.

Μέσα σε αυτό το διάστημα των έξι αγώνων, η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να βρει δίχτυα σε τέσσερις από αυτές τις αναμετρήσεις, γεγονός που υποδεικνύει πρόβλημα στην επιθετική της παραγωγή. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρίσκεται στην 12η θέση της Premier League και απέχει επτά βαθμούς από την 4η θέση, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για βαθμούς.

Το αρνητικό σερί και η ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Το πιο πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα για την Άστον Βίλα ήταν η ήττα με 1-0 στην έδρα της Γαλατασαράι. Σε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε ένα σουτ στην εστία, κάτι που αναδεικνύει την επιθετική της δυστοκία. Στο πλαίσιο της Premier League, η Άστον Βίλα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες, δείγμα της αδυναμίας της να «κλειδώσει» τις νίκες.

Παρά το αρνητικό σερί, ο προπονητής Ουνάι Έμερι έχει λόγους να αισιοδοξεί ενόψει της αναμέτρησης με την Ίπσουιτς. Η Άστον Βίλα έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στις επισκέψεις της στο Ίπσουιτς, καθώς δεν έχει χάσει στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις της εκεί. Επιπλέον, με τον Έμερι στον πάγκο, η ομάδα είναι αήττητη σε 22 αγώνες πρωταθλήματος απέναντι σε νεοφώτιστες ομάδες, ένα στατιστικό που της δίνει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko