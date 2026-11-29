Στην τελική ευθεία για τις πρόωρες εκλογές της Κυριακής βρίσκεται η Ισπανία, με το πολιτικό θερμόμετρο να έχει ανέβει κατακόρυφα. Οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης δοκιμάζονται, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη στεγαστική κρίση, κοινοβουλευτικές ήττες της κυβέρνησης και τη δημοσκοπική δυναμική της Δεξιάς. Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο εισόδου του ακροδεξιού Vox στο υπουργικό συμβούλιο.

Το πολιτικό σκηνικό και οι πρωταγωνιστές

Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από ένταση, με τους αναλυτές να εντοπίζουν εκρηκτικά ρεύματα που διαμορφώνουν το κλίμα. Ένας έντονος θυμός, ιδίως μεταξύ των νεότερων ανδρών, φαίνεται να τροφοδοτεί ακροδεξιές επιλογές. Παράλληλα, υπάρχουν αιτιάσεις περί εκλογικής νοθείας, στα πρότυπα του τραμπισμού, οι οποίες στοχεύουν την επιστολική ψήφο και τους ομογενείς που απέκτησαν ισπανική υπηκοότητα βάσει του Νόμου των Εγγονιών.

Σε αυτό το τοπίο με βαθιές ρωγμές, σκληρές συγκρούσεις και ανοιχτά μέτωπα, πέντε πρωταγωνιστές καθορίζουν τη μάχη. Πρόκειται για τους αρχηγούς των κομμάτων που συμμετείχαν στο ντιμπέιτ: τον Πέδρο Σάντσεθ, τον Φεϊχό, τον Αμπασκάλ και την Κολάου. Η πιθανή είσοδος εκπροσώπων της άκρας Δεξιάς στην κυβέρνηση θα αποτελούσε την πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση της δεκαετίας του 1970, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, το οποίο κορυφώνεται στις συγκεντρώσεις και τις προβλέψεις για συμμετοχή.

Οι εκλογές της Κυριακής: Διαδικασία και διακύβευμα

Στις πρόωρες κάλπες της Κυριακής, περίπου 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες καλούνται να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του ισπανικού Κοινοβουλίου, γνωστού ως Cortes Generales. Η ψηφοφορία θα αφορά τόσο το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία. Συγκεκριμένα, στη μάχη κρίνονται και οι 350 έδρες της Κάτω Βουλής, μαζί με τις 208 από τις συνολικά 266 έδρες της Γερουσίας.

Η ψηφοφορία ξεκινά στις 10:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος, και θα ολοκληρωθεί στις 21:00 το βράδυ, επίσης ώρα Ελλάδος. Την ώρα που κλείνουν οι κάλπες, αναμένονται και τα πρώτα exit polls, τα οποία θα δώσουν μια πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων. Η συμμετοχή στις εκλογές εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 75%, ένας παράγοντας που θεωρείται κρίσιμος για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η νέα Κάτω Βουλή θα συγκροτηθεί σε σώμα στις 23 Δεκεμβρίου. Ακολούθως, ο βασιλιάς Φελίπε θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο πρωθυπουργό που θα προκύψει από τις κάλπες. Η διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία 176 βουλευτών στην πρώτη ψηφοφορία.

Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, ο υποψήφιος πρωθυπουργός θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία στη δεύτερη ψηφοφορία για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση που περάσουν δύο μήνες από την πρώτη ψηφοφορία χωρίς να έχει προκύψει κυβέρνηση, η Ισπανία θα οδηγηθεί ξανά στις κάλπες, επαναλαμβάνοντας την εκλογική διαδικασία.

Το στοίχημα του Πέδρο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε από το εκλογικό σώμα να δώσει δυναμικό «παρών» στις κάλπες της Κυριακής. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Pais, ο Σάντσεθ υπολόγισε πως αν η προσέλευση των ψηφοφόρων αγγίξει το 75%, τότε μπορεί να προκύψει μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα φτάσει τους 176 βουλευτές.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο πρωθυπουργός στην υψηλή συμμετοχή, θεωρώντας την κρίσιμη για την επίτευξη του πολιτικού του στόχου και την αποτροπή μιας στροφής προς τη δεξιά και την ακροδεξιά. Το στοίχημα του Σάντσεθ είναι η κινητοποίηση των προοδευτικών ψηφοφόρων, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis