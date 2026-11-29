Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν σχετικά με την πιθανή χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων. Το ζήτημα αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην παραδοσιακή ουδετερότητα της χώρας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εξωτερικής της πολιτικής, καθώς και στο μέλλον της ελβετικής αμυντικής βιομηχανίας. Η απόφαση που θα ληφθεί αναμένεται να διαμορφώσει σημαντικά τη θέση της Ελβετίας στο διεθνές σκηνικό.

Η ιστορική παράδοση της ελβετικής ουδετερότητας

Η Ελβετία έχει υιοθετήσει μια μακρά παράδοση ουδετερότητας, η οποία βασίζεται στις Συμβάσεις της Χάγης του 1907. Οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν σαφώς την ουδέτερη στάση της χώρας και θέτουν περιορισμούς στην εμπλοκή της σε ένοπλες συγκρούσεις. Σύμφωνα με αυτές, η Ελβετία δεν μπορεί να συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις, εκτός εάν απειλείται άμεσα η εθνική της ασφάλεια.

Επιπλέον, οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν ρητά την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη σε διεθνείς συγκρούσεις. Αυτή η αυστηρή προσήλωση στην ουδετερότητα έχει αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της ελβετικής εξωτερικής πολιτικής για περισσότερο από έναν αιώνα, διαμορφώνοντας τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Κριτική και οι επιπτώσεις στην αμυντική βιομηχανία

Η παραδοσιακή στάση της Βέρνης δέχθηκε αυξημένη κριτική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ελβετική νομοθεσία περί ουδετερότητας εμπόδισε ευρωπαϊκές χώρες να αποστείλουν στην Ουκρανία ελβετικά πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία είχαν προμηθευτεί από την Ελβετία, με σκοπό την ενίσχυση της άμυνάς της.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι ελβετικές εξαγωγές όπλων κατέγραψαν σημαντική πτώση κατά τα έτη 2023 και 2024. Παρατηρήθηκε ότι διάφορες χώρες άρχισαν να αποφεύγουν την αγορά ελβετικού οπλισμού, φοβούμενες τους περιορισμούς στην επανεξαγωγή. Αυτό προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εγχώριας βιομηχανίας όπλων και, κατ' επέκταση, για την αμυντική ικανότητα της ίδιας της Ελβετίας.

Η πορεία προς το δημοψήφισμα

Πέρυσι, το ελβετικό κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να μειώσει τους περιορισμούς που αφορούν τις εξαγωγές πολεμικού υλικού. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε διάφορους κύκλους της ελβετικής κοινωνίας και πολιτικής σκηνής. Οι αντίπαλοι του μέτρου, επικαλούμενοι την παράδοση της άμεσης δημοκρατίας που χαρακτηρίζει τη χώρα, ζήτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος αποτελεί μια ευκαιρία για τους πολίτες να εκφράσουν τη βούλησή τους σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, το οποίο αγγίζει τον πυρήνα της ελβετικής ταυτότητας και της θέσης της στον κόσμο. Η ελβετική κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόταση για τη χαλάρωση των περιορισμών, θεωρώντας την απαραίτητη για τη διατήρηση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Τι προβλέπει η προτεινόμενη χαλάρωση

Σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι υπερψηφίσουν την πρόταση, η οποία έχει την υποστήριξη της ελβετικής κυβέρνησης, θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των εξαγωγών όπλων. Συγκεκριμένα, η Βέρνη θα αποκτήσει τη δυνατότητα να εξάγει όπλα σε 36 δυτικές χώρες. Αυτό θα ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που αυτές οι χώρες συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις, κάτι που μέχρι σήμερα απαγορεύεται ρητά βάσει των υφιστάμενων νόμων περί ουδετερότητας.

Παράλληλα, η προτεινόμενη χαλάρωση θα επιτρέψει την πώληση όπλων χωρίς την απαίτηση μιας ρήτρας που προέβλεπε την έγκριση της Βέρνης για οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανεξαγωγή τους από τις χώρες αγοράστριες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χαλάρωση των περιορισμών δεν θα αφορά την Ουκρανία, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από την παραλαβή ελβετικού εξοπλισμού, είτε άμεσα είτε έμμεσα, διατηρώντας την αρχική στάση της Ελβετίας ως προς αυτή τη σύγκρουση.

Αντιπαραθέσεις και διεθνείς πιέσεις

Οι υποστηρικτές της πρότασης για τη χαλάρωση των περιορισμών εκτιμούν ότι οι αλλαγές αυτές είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της αμυντικής ικανότητας της Ελβετίας. Θεωρούν επίσης ότι είναι απαραίτητες για την προστασία και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των υφιστάμενων περιορισμών.

Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι της πρότασης εκφράζουν την ανησυχία ότι οποιαδήποτε χαλάρωση θα υπονομεύσει την ιστορική και θεμελιώδη ελβετική ουδετερότητα. Προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως η χρήση ελβετικών όπλων σε εμφύλιες συγκρούσεις, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τις αρχές της χώρας. Την Παρασκευή, η γαλλίδα υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι οι προοπτικές για μελλοντική βιομηχανική συνεργασία θα περιοριστούν εάν διατηρηθούν οι ισχύοντες περιορισμοί, ασκώντας έμμεση πίεση για την αλλαγή της ελβετικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki