Χειροπέδες σε 53χρονο που άφησε 7χρονο να οδηγήσει φορτηγό

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο αναρτημένο σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να είναι συνεπιβάτης και να βιντεοσκοπεί ένα 7χρονο παιδί να οδηγεί φορτηγό. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός ανοιχτού χώρου εταιρίας, με την Αστυνομία να ταυτοποιεί τον 53χρονο μετά από εξέταση του υλικού και να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν ο ανήλικος να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού. Η οδήγηση του οχήματος από το 7χρονο παιδί γινόταν εντός ενός ανοιχτού χώρου που ανήκει σε εταιρία. Ο 53χρονος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνεπιβάτη, βιντεοσκοπούσε τη σκηνή, καταγράφοντας το παιδί να οδηγεί.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ανάρτηση του βίντεο και την κυκλοφορία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Αφού εξέτασε προσεκτικά το υλικό, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 53χρονο άνδρα που εμφανιζόταν στο βίντεο. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ψυχολογική διάσταση της πράξης

Σχολιάζοντας το περιστατικό, η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου επεσήμανε τους κινδύνους τέτοιων ενεργειών. «Πολλές φορές οι γονείς όταν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, θεωρούν ότι είναι κάτι έτσι όμορφο, αστείο, απλό, χαλαρό», ανέφερε. Ωστόσο, τόνισε πως «στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι δίνεται στο παιδί μία λάθος εντύπωση, ένα λάθος μήνυμα, ότι είναι ικανό να πραγματοποιήσει μία τέτοια ενέργεια, να οδηγήσει».

Η κυρία Παπακίτσου υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου των γονέων ως παραδείγματος προς τα παιδιά τους, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω συμπεριφορά ως «πραγματικά αντικοινωνική και πολύ επικίνδυνη».

Η νομική προσέγγιση

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης αναφέρθηκε στον νομικό χαρακτηρισμό του αδικήματος. «Πλημμεληματική έκθεση είναι λογικά το αδίκημα το οποίο κινήθηκε. Αυτή είναι η σωστή υπαγωγή στον νομικό χαρακτηρισμό», δήλωσε. Ο κύριος Καραγιάννης πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί τώρα την ανοησία του κάθε γονέα να την κυνηγά ο νομοθέτης με κακούργημα ούτε γίνεται τώρα να μπαίνουν φυλακή», προσδιορίζοντας τη νομική βαρύτητα της πράξης.

Με πληροφορίες από: megatv.com