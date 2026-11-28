Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σημειώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία επηρέασε την οδό 25ης Μαρτίου. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προβεί σε διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, καλώντας τους οδηγούς να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για την μετακίνησή τους.

Το περιστατικό και η διακοπή κυκλοφορίας

Το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί στην περιοχή του Χαλανδρίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε θραύση σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που είχε άμεσες επιπτώσεις στην ομαλή ροή των οχημάτων και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η βλάβη στον αγωγό κατέστησε αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Έτσι, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα σημαντικό τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, ενός από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής του Χαλανδρίου.

Το ακριβές σημείο της διακοπής

Η διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ακρίβεια σε ένα καθορισμένο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, προκειμένου να περιοριστεί η όχληση και να εστιαστούν οι προσπάθειες αποκατάστασης. Αυτό το τμήμα εκτείνεται από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη και φτάνει έως το ύψος της οδού Παλαιολόγου. Πρόκειται για μια περιοχή με πιθανόν αυξημένη κίνηση, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση ιδιαίτερα σημαντική.

Η απόφαση για την πλήρη απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων σε αυτό το κομμάτι της 25ης Μαρτίου κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, διασφαλίζεται η ασφάλεια των διερχομένων και των συνεργείων που θα αναλάβουν την επιδιόρθωση.

Συστάσεις προς τους οδηγούς για εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου. Τους καλούν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση και η ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν το επηρεαζόμενο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου. Η επιλογή διαφορετικών οδικών αξόνων θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας για τους ίδιους και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας.

Η φύση του προβλήματος και η άμεση αντιμετώπιση

Η θραύση ενός αγωγού της ΕΥΔΑΠ αποτελεί ένα ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, όχι μόνο για την αποκατάσταση της υδροδότησης, αλλά και για την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι ένα προληπτικό μέτρο που λαμβάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις για την προστασία των πολιτών από πιθανούς κινδύνους.

Η παρουσία του προβλήματος στην οδό 25ης Μαρτίου, μια κεντρική αρτηρία του Χαλανδρίου, καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σημαντική για την καθημερινότητα των κατοίκων. Η συνεργασία των οδηγών με τις οδηγίες των αρχών είναι καθοριστική για την ομαλή διαχείριση της κατάστασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της κυκλοφορίας στην κανονικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki