Νέο σύστημα κακοκαιρίας βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις μεσοδυτικές πολιτείες την Κυριακή, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν στην ανατολική ακτή τη Δευτέρα. Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται στην ανατολική ακτή, η οποία επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση το πρωί του Σαββάτου, με περίπου το ένα τρίτο αυτών, δηλαδή το 33%, να εντοπίζεται στην Πενσιλβάνια. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από εταιρείες ηλεκτροδότησης, όπως επικαλείται το ABC News, και αναδεικνύουν το μέγεθος των προβλημάτων που άφησε πίσω της η προηγούμενη κακοκαιρία.

Οι επιπτώσεις της προηγούμενης κακοκαιρίας στην ανατολική ακτή

Η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα. Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα έπεσαν και το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές ζημιές, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα. Στην κορύφωση της κακοκαιρίας, οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές.

Την Πέμπτη, οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 80 έως 113 χιλιόμετρα την ώρα, πλήττοντας μια ευρεία ζώνη από τη Βόρεια Καρολίνα έως τη Μασαχουσέτη. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε ακίνητα, καθώς και την πτώση δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων, επιδεινώνοντας την κατάσταση και καθιστώντας δύσκολες τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Ρεκόρ στη στάθμη της παλίρροιας και εκτεταμένες βροχοπτώσεις

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης ρεκόρ στη στάθμη της παλίρροιας σε αρκετές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και του κόλπου Τσέζαπικ. Στο Κέιπ Μέι του Νιου Τζέρσεϊ, η στάθμη έφτασε τα 2,87 μέτρα, τιμή που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή. Παράλληλα, στο Ατλάντικ Σίτι, η στάθμη της παλίρροιας έφτασε τα 2,52 μέτρα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από την καταιγίδα Σάντι το 2012, υποδεικνύοντας το μέγεθος του φαινομένου.

Νοτιότερα, σε περιοχές της ανατολικής Βιρτζίνιας και της Βόρειας Καρολίνας, το ύψος της βροχής που έπεσε από την Τετάρτη έως την Πέμπτη κυμάνθηκε από 76 έως 127 χιλιοστά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα. Ιδιαίτερα στο Έμεραλντ Άιλ της Βόρειας Καρολίνας, η κατάσταση ήταν ακόμη πιο σοβαρή, καθώς το ύψος της βροχής έφτασε τα 229 χιλιοστά, επιδεινώνοντας τις πλημμύρες και τις τοπικές δυσκολίες.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να πλήξει τις μεσοδυτικές πολιτείες την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026. Το νέο αυτό σύστημα προβλέπεται να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, δημιουργώντας περαιτέρω προκλήσεις για τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Οι βροχοπτώσεις από αυτό το νέο σύστημα κακοκαιρίας προβλέπεται να φτάσουν στην ανατολική ακτή τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που ήδη έχουν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία θα αντιμετωπίσουν νέα έντονα καιρικά φαινόμενα, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες αποκατάστασης ακόμη πιο επείγουσες.

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Βιρτζίνια

Αντιμέτωπη με τις εκτεταμένες επιπτώσεις της κακοκαιρίας, η κυβερνήτρια της Βιρτζίνιας, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων και να κινητοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη των πληγέντων περιοχών.

Η κυβερνήτρια Σπάνμπεργκερ δήλωσε ότι οι πολιτειακές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες ηλεκτροδότησης. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ταχεία αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στα νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στους δρόμους, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες και τις πτώσεις δέντρων.

Με πληροφορίες από: Newsit