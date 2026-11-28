Ο Αντίνοος Αλμπάνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Ο γοητευτικός ηθοποιός αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές της καριέρας και της ζωής του, εστιάζοντας στο πώς κατάφερε να ξεπεράσει τη συστολή του, στις ανατρεπτικές εκφωνήσεις που έχει κάνει, αλλά και στην ξεχωριστή συνεργασία του με τη Χαρούλα Αλεξίου στη σειρά «Maestro».

Η αντιμετώπιση της συστολής και του φόβου

Ο Αντίνοος Αλμπάνης εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην αρχή της πορείας του, περιγράφοντας την εμπειρία του να ανεβαίνει στη σκηνή. «Αρκετοί συνάδελφοι σαν κι εμένα ανεβαίναμε να πούμε ένα ποιήμα στη σκηνή και ίδρωνε ο σβέρκος μας κι τα χέρια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στην απόφαση να αντιμετωπίσει τον φόβο του κατάματα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους με αυτόν τον τρόπο. Για τον ίδιο, η λύση βρέθηκε όταν είπε στον εαυτό του: «θες αυτή την κόλαση της συστολής; Ανέβα στη σκηνή να εκφραστείς και να μπεις σε μια θεατρική ομάδα». Αυτή η απόφαση αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην προσωπική του εξέλιξη και στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Οι ποικίλες εκφωνήσεις και η στάση του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε και για τις διαφορετικές εκφωνήσεις που έχει κάνει στην καριέρα του, αποκαλύπτοντας το εύρος των συνεργασιών του. «Έχω κάνει εκφωνήσεις και σε σουβλατζίδικα. Έχω κάνει και στα Στρουμφάκια, τη φωνή του Σκουντούφλη», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ποικιλία των ρόλων του.

Παράλληλα, ο ηθοποιός εξέφρασε τη στάση του απέναντι σε αυτές τις δουλειές, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε την ανάγκη να «κριντζάρει» εκ των υστέρων. «Δεν χρειαζόταν να γυρίσω πίσω σε ρόλο για να κριντζάρω. Το έκανα την ώρα που έπαιζα», είπε. Δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αρνητικά αυτές τις συνεργασίες, καθώς υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτές τις δουλειές.

Η ελληνική τηλεόραση και ο ρόλος του «ωραίου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντίνοος Αλμπάνης αναφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση και τις προσδοκίες που δημιουργεί. «Στην ελληνική τηλεόραση σου τάζουν πολλά και όλα γίνονται τεράστια και έρχεται η ώρα του γυρίσματος που λες μήπως θα έπρεπε να ντραπούμε;», σχολίασε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απόσταση μεταξύ των υποσχέσεων και της πραγματικότητας.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τον ρόλο του «ωραίου» που του απέδιδαν κατά καιρούς, ειδικά στην περίοδο των περιοδικών. «Υπήρχε η περίοδος με τα περιοδικά, που έπρεπε να μπεις και να κουμπώσεις σε κάτι», ανέφερε. Δήλωσε ωστόσο ότι ο δικός του στόχος ήταν διαφορετικός: «Μπήκα στη δουλειά για να καταλάβω τη ζωή. Δεν μπορούσα να κάνω πράγματα που δεν τα πιστεύω και δεν είναι ενδιαφέροντα».

Η ξεχωριστή συνεργασία με τη χαρούλα αλεξίου στο «maestro»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης στη συνεργασία του με τη Χαρούλα Αλεξίου στη σειρά «Maestro». Περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι το εξαιρετικά μοναδικό: «Είναι τόσο πολύ κάπως αυτή η συνθήκη, που νομίζω ότι είναι σαν να βλέπεις κάποιον όνειρο ή ταινία».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε λεπτομέρειες από την καθημερινότητά τους στα γυρίσματα, τονίζοντας την οικειότητα που αναπτύχθηκε. «Το ότι κάνουμε μαζί break, θα φάμε μαζί και θα βρεθούμε μετά το γύρισμα και θα κάνουμε πλάκα», είπε. Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του και την έκπληξή του που βρίσκεται δίπλα σε μια τόσο σπουδαία καλλιτέχνιδα: «Καταλαβαίνεις ότι μιλάς με τη Χαρούλα Αλεξίου και την ίδια στιγμή λες “μα δεν μπορεί να μιλώ και να παίζω με τη Χαρούλα Αλεξίου”».

Με πληροφορίες από: Topontiki