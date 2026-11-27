Η Λίλι Κόλινς, η 37χρονη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris», γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προσωπική της ζωή. Μαζί με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, και την 22 μηνών κόρη τους, Τόουβ Τζέιν ΜακΝτάουελ, η ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της. Η ανάρτηση στο Instagram περιλάμβανε τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, αναδεικνύοντας την οικογενειακή τους ευτυχία και τις όμορφες στιγμές που περνούν μαζί.

Η γιορτή των Ευχαριστιών και το μήνυμα της Λίλι Κόλινς

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Λίλι Κόλινς, η σταρ της σειράς «Emily in Paris», επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η 37χρονη ηθοποιός δήλωσε «Ευγνώμων για τους αγαπημένους μου ανθρώπους», υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικογενειακών δεσμών και των προσώπων που βρίσκονται κοντά της. Η γιορτινή αυτή περίοδος αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να μοιραστεί την πληρότητα που νιώθει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Λίλι Κόλινς ευχήθηκε «Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις «όμορφες νέες αναμνήσεις» που δημιουργούνται, στις «αμέτρητες χειροτεχνίες» που γεμίζουν το σπίτι τους και, κυρίως, σε ένα «σπίτι γεμάτο αγάπη». Το μήνυμα αυτό συνοψίζει την ευγνωμοσύνη της για την καθημερινότητά της και τις χαρές που βιώνει.

Στιγμιότυπα από την οικογενειακή ζωή

Η σειρά των φωτογραφιών που «ανέβασε» η Λίλι Κόλινς στο Instagram προσέφερε στους θαυμαστές της μια ματιά στην οικογενειακή της ζωή. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ηθοποιός κρατά αγκαλιά την 22 μηνών κόρη της, Τόουβ Τζέιν, σε μια εικόνα γεμάτη τρυφερότητα. Μια άλλη φωτογραφία απαθανατίζει τον 43χρονο σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, να φιλά το παιδί τους στο μάγουλο, αναδεικνύοντας τις ζεστές σχέσεις που επικρατούν στην οικογένεια.

Πέρα από τις οικογενειακές πόζες, η ηθοποιός μοιράστηκε και πιο αυθόρμητες στιγμές της μικρής Τόουβ Τζέιν. Η κόρη της απαθανατίστηκε να τρώει ένα μήλο, ενώ σε άλλη φωτογραφία φαίνεται να παίζει στην παιδική χαρά, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαριτωμένα κοτσιδάκια. Αυτά τα στιγμιότυπα αναδεικνύουν την ανεμελιά και την παιδική χαρά που επικρατεί στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Η μικρή Τόουβ Τζέιν ΜακΝτάουελ και η απόκτησή της

Η Τόουβ Τζέιν ΜακΝτάουελ, η κόρη της Λίλι Κόλινς και του Τσάρλι ΜακΝτάουελ, η οποία είναι 22 μηνών, αποτελεί πηγή χαράς για τους γονείς της. Η μικρή Τόουβ Τζέιν γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2025, και η απόκτησή της έγινε μέσω παρένθετης μητέρας, όπως έχει γνωστοποιήσει η ίδια η Λίλι Κόλινς. Αυτή η λεπτομέρεια προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην ιστορία της οικογένειας, η οποία μοιράστηκε με το κοινό της.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τη Λίλι Κόλινς αναδεικνύουν την ανάπτυξη και τις αγαπημένες δραστηριότητες της Τόουβ Τζέιν, από τις στιγμές παιχνιδιού στην παιδική χαρά μέχρι τις καθημερινές της συνήθειες. Η παρουσία της μικρής είναι εμφανές ότι έχει γεμίσει το σπίτι της οικογένειας με αγάπη και νέες, πολύτιμες αναμνήσεις, όπως η ίδια η ηθοποιός έχει δηλώσει.

Η απήχηση της ανάρτησης και τα σχόλια των διασημοτήτων

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς στο Instagram, με τα τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των θαυμαστών της αλλά και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων. Πολλοί σχολίασαν με ενθουσιασμό τις φωτογραφίες της μικρής Τόουβ Τζέιν και τα μηνύματα ευγνωμοσύνης της ηθοποιού. Μεταξύ των διασημοτήτων που άφησαν το σχόλιό τους ήταν η Πάρις Χίλτον, δείχνοντας την απήχηση της δημοσίευσης στον χώρο της showbiz.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το σχόλιο της Σάντρα Μπούλοκ, η οποία εστίασε σε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια της εμφάνισης της μικρής Τόουβ Τζέιν. Η Σάντρα Μπούλοκ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα κοτσιδάκια…», αναφερόμενη στο χτένισμα της κόρης της Λίλι Κόλινς. Τα σχόλια αυτά επιβεβαιώνουν την αγάπη και την υποστήριξη που δέχτηκε η οικογένεια της ηθοποιού με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Με πληροφορίες από: Newsit