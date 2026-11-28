Αντώνης Πανούτσος: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος που άφησε το δικό του αποτύπωμα

Ο Αντώνης Πανούτσος, μια εμβληματική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο, καθώς υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν περιορίστηκε απλώς στην παρουσία του σε στούντιο ή στην αρθρογραφία, αλλά έγινε αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο να τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια. «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με τη μηχανή στα πέριξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ένας αντισυμβατικός χαρακτήρας

Ο Αντώνης Πανούτσος διακρινόταν για την ξεχωριστή του προσωπικότητα, τον μποέμ χαρακτήρα του και την πολυμάθειά του. Ήταν ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος με οξύ πνεύμα και ευρυμάθεια, στοιχεία που καθόρισαν την πορεία του.

Η αιχμηρή του πένα και το χιούμορ του, που δεν έμοιαζε με κανενός άλλου, τον έκαναν να ξεχωρίζει. Αυτά τα χαρακτηριστικά του επέτρεψαν να βλέπει και να περιγράφει τα πράγματα με έναν δικό του, μοναδικό τρόπο, αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα σε κάθε του εργασία.

Η μακρά διαδρομή στα media

Γεννημένος στην Καλλίπολη του Πειραιά, ο Αντώνης Πανούτσος αφιέρωσε δεκαετίες στην υπηρεσία του Τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Η παρουσία του ήταν αισθητή σε σημαντικά έντυπα, όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», το «Βήμα» και η «Sportday», όπου άφησε το αποτύπωμά του με την αρθρογραφία του.

Παράλληλα, οι τηλεοπτικές του εκπομπές άφησαν εποχή, ενώ το ραδιοφωνικό του αποτύπωμα στον Σπορ ΦΜ, πλάι στον Αντώνη Καρπετόπουλο, ήταν μοναδικό. Σε κάθε μέσο, ο Πανούτσος είχε τον δικό του τρόπο να προσεγγίζει και να αναλύει τα γεγονότα.

Πέρα από το ποδόσφαιρο

Αν και έγραφε κυρίως για το ποδόσφαιρο, ο Αντώνης Πανούτσος χρησιμοποιούσε συχνά τον αθλητισμό ως αφορμή για να μιλήσει για ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Οι αναλύσεις του επεκτείνονταν στους ανθρώπους και στις αντιφάσεις της καθημερινότητας, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην ελληνική κοινωνία.

Αυτή η ικανότητά του να συνδέει το αθλητικό γεγονός με την κοινωνική πραγματικότητα, ανέδειξε το έργο του και τον καθιέρωσε ως έναν δημοσιογράφο με ευρύ πνεύμα και κριτική σκέψη.

Η κληρονομιά του

Ο Αντώνης Πανούτσος αφήνει πίσω του μια πλούσια κληρονομιά που περιλαμβάνει κείμενα, στιγμές, γέλια και ατάκες. Η ολόκληρη διαδρομή του στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι τόσο εκτεταμένη που δεν μπορεί να χωρέσει σε έναν απλό αποχαιρετισμό.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή, με την εικόνα του να κινείται με τη μηχανή του «πέριξ της παραλιακής», σαν να ετοιμάζεται για ακόμα μία εκπομπή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Το αντισυμβατικό του πνεύμα και η μοναδική του προσέγγιση θα λείψουν από τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Με πληροφορίες από: megatv.com