Ο χώρος της επαγγελματικής πάλης θρηνεί την απώλεια του Μπρόνσον Ριντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών. Το World Wrestling Entertainment (WWE) ανακοίνωσε τον θάνατο του Αυστραλού παλαιστή, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τζερμέιν Χέιλι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο θάνατος οφείλεται σε ιατρικές επιπλοκές.

Η επίσημη ανακοίνωση του WWE

Το WWE εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συντριβή του για την απώλεια του Τζερμέιν Χέιλι, γνωστού και ως Μπρόνσον Ριντ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο παλαιστής απεβίωσε νωρίτερα σήμερα, σε ηλικία 38 ετών, λόγω ιατρικών επιπλοκών, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία.

Η εταιρεία τόνισε ότι ο Τζερμέιν ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα και μια επιβλητική μορφή στο WWE. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε ως ένας εκπληκτικός άνθρωπος, αφοσιωμένος οικογενειάρχης και αγαπητός συνάδελφος. Οι σκέψεις και τα θερμά συλλυπητήρια του WWE απευθύνονται σε όλη την οικογένεια του Τζερμέιν, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου συζύγου του, Paige, της κόρης τους, καθώς και των φίλων, των συναδέλφων και των θαυμαστών του.

Ο σοβαρός τραυματισμός στο «Crown Jewel»

Ο Μπρόνσον Ριντ είχε τραυματιστεί σοβαρά λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης WWE Crown Jewel στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, στις 7 Νοεμβρίου, ο παλαιστής Oba Femi εκσφενδόνισε τον Μπρόνσον Ριντ πάνω σε ένα τραπέζι, προκαλώντας του σοβαρά χτυπήματα.

Διεθνή δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ριντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και ρήξη νεφρού. Παρόλα αυτά, το WWE δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σύνδεση του θανάτου του με αυτούς τους τραυματισμούς, αναφέροντας μόνο «ιατρικές επιπλοκές» ως αιτία.

Η νοσηλεία και η επιστροφή στις ΗΠΑ

Μετά τον τραυματισμό του στις 7 Νοεμβρίου, ο Μπρόνσον Ριντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 8 Νοεμβρίου. Παρέμεινε νοσηλευόμενος στη Σαουδική Αραβία για περίπου δέκα ημέρες, καθώς κρίθηκε μη ασφαλές για αυτόν να ταξιδέψει αμέσως πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με αναφορές, ο παλαιστής επέστρεψε τελικά στην πατρίδα του, τις ΗΠΑ, στις 18 Νοεμβρίου. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το WWE στις 27 Νοεμβρίου, περίπου μία εβδομάδα μετά την επιστροφή του.

Η καριέρα του αυστραλού παλαιστή

Ο Μπρόνσον Ριντ, ως Αυστραλός αστέρας της επαγγελματικής πάλης, είχε μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο. Είχε δύο θητείες στο WWE, με την πρώτη να διαρκεί από το 2019 έως το 2021. Μετά από ένα διάστημα απουσίας, επέστρεψε στην εταιρεία έναν χρόνο αργότερα, όπου και παρέμεινε ενεργός μέχρι τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζερμέιν Χέιλι καθιερώθηκε ως μια αναγνωρίσιμη και επιβλητική μορφή, αφήνοντας το στίγμα του στον κόσμο της επαγγελματικής πάλης και κερδίζοντας την αγάπη των συναδέλφων και των θαυμαστών του.

Δεύτερος θάνατος παλαιστή σε λίγους μήνες

Ο θάνατος του Μπρόνσον Ριντ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απωλειών στον χώρο της επαγγελματικής πάλης. Είναι ο δεύτερος παλαιστής που χάνει τη ζωή του μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη στην κοινότητα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχε πεθάνει σε ηλικία 40 ετών ο Άγγλος αστέρας της επαγγελματικής πάλης, Μπέντζαμιν Σάτερλι. Αυτές οι απώλειες υπογραμμίζουν την ευαισθησία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές του συγκεκριμένου χώρου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis