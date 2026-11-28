Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν ενεργά την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, εξετάζοντας τον πιθανό ρόλο της ως ενδιάμεσου για τη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών στην κινεζική αγορά. Η υπόθεση, που αρχικά απασχόλησε τη δημοσιότητα λόγω της φερόμενης εξωσυζυγικής σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει πλέον λάβει νέες διαστάσεις. Προηγμένοι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia εντοπίστηκαν σε κινεζικές εγκαταστάσεις, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα των αμερικανικών υπηρεσιών

Η υπόθεση του σκανδάλου της Nvidia στις ΗΠΑ, η οποία αρχικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού εξαιτίας της φερόμενης προσωπικής σχέσης του δισεκατομμυριούχου Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia, με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα περίπλοκο θρίλερ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν ενδελεχώς τις επαφές της Άλις Χουάνγκ με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, αν και δεν υπάρχει κοινή εκτίμηση για τον ακριβή ενδεχόμενο ρόλο της στην υπόθεση αυτή.

Το θρίλερ αυτό συνθέτει ένα πλέγμα υποψιών για κατασκοπεία, τη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης που κατέληξαν στην Κίνα παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ, και μάλιστα αναφέρεται και μια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, καθώς η εταιρεία του παράγει τους επίμαχους επεξεργαστές.

Νέα στοιχεία και η επιχειρηματική δράση στην Ασία

Αποκαλύψεις που δημοσιεύτηκαν από το Bloomberg επαναφέρουν στο προσκήνιο την επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ στην Ασία, δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia εντοπίστηκαν σε κινεζικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι εγκαταστάσεις φέρονται να συνδέονται με εταιρείες στις οποίες η Άλις Χουάνγκ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες των αμερικανικών αρχών.

Την ίδια στιγμή, το Reuters είχε αναφέρει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τις επαφές της επιχειρηματία με πρόσωπα που συνδέονται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος της σε αυτές τις επαφές και δεν έχει διαμορφωθεί μια κοινή εκτίμηση μεταξύ των υπηρεσιών.

Η διαδρομή των επεξεργαστών στη Σαγκάη

Πρόσθετα στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg, βασιζόμενα σε χρηματοοικονομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις κινεζικές αρχές, φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για τη διαδρομή των προηγμένων επεξεργαστών. Τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν ότι δύο κινεζικές εταιρείες προχώρησαν στην εγκατάσταση συστημάτων της Nvidia σε ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στη Σαγκάη. Αυτός ο εξοπλισμός θεωρείται προηγμένος τεχνολογικά.

Η εξαγωγή αυτού του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού προς την Κίνα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση. Οι δημοσιογράφοι του Bloomberg κατάφεραν να εντοπίσουν την εγκατάσταση αυτή εξετάζοντας λεπτομερώς έγγραφα τραπεζικής χρηματοδότησης που αφορούσαν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας έτσι ένα κρίσιμο σημείο στην υπόθεση.

Η σύνδεση με την εταιρεία Megaspeed

Η όλη υπόθεση συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο εταιρικών σχέσεων, το οποίο οδηγεί στην εταιρεία Megaspeed. Η Megaspeed έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Άλις Χουάνγκ είχε κεντρικό ρόλο εντός αυτής της εταιρείας. Αυτή η σύνδεση ενισχύει τις υποψίες για τον τρόπο με τον οποίο οι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia ενδέχεται να έφτασαν στην Κίνα.

Το περίπλοκο αυτό σενάριο, που περιλαμβάνει μια προσωπική σχέση, υποψίες για κατασκοπεία, την παράνομη διακίνηση προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης και μια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να απασχολεί τις αμερικανικές αρχές, με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Newsit