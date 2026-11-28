Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να επιδιώκει την αξιοποίηση της Ορθοδοξίας ως εργαλείο ιδεολογικής επιρροής στη Δύση, εστιάζοντας κυρίως στους ορθόδοξους χριστιανούς που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μόσχα επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας, αναζητώντας ιδεολογικούς συμμάχους πέρα από τα σύνορά της.

Την προσπάθεια αυτή του Κρεμλίνου και του Βλαντιμίρ Πούτιν αναδεικνύει ο Σεργκέι Τσαπνίν, διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαπνίν, ο οποίος έχει διατελέσει στέλεχος του Πατριαρχείου Μόσχας, δημοσίευσε άρθρο γνώμης στον Orthodox Observer, το επίσημο ενημερωτικό μέσο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Η Μόσχα ως «τελευταίο προπύργιο» της Ορθοδοξίας

Στο άρθρο του, ο Σεργκέι Τσαπνίν υποστηρίζει ότι η ρωσική ηγεσία επιχειρεί να εμφανίσει τη Ρωσία ως ένα πνευματικό καταφύγιο της χριστιανικής παράδοσης. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να καταστήσει τη χώρα πόλο έλξης για συντηρητικούς κύκλους στη Δύση, αναζητώντας ιδεολογικούς συμμάχους πέρα από τα σύνορά της και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Κρεμλίνου να προβάλει τη Μόσχα ως το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με τον Τσαπνίν, επιδιώκει να καλλιεργήσει την εικόνα ότι ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μια «κιβωτός» για όσους πιστεύουν στον Χριστό.

Η συνέντευξη Πούτιν και η «κιβωτός χωρίς τον Χριστό»

Το άρθρο του Σεργκέι Τσαπνίν, με τίτλο «Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό», εστιάζει σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ που αφορούσε τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ρώσος πρόεδρος υιοθέτησε την αντίληψη ότι ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια «κιβωτό» για τους πιστούς στον Χριστό. Ο Τσαπνίν, ωστόσο, αμφισβητεί αυτή την εικόνα, εκτιμώντας ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ρωσικής ηγεσίας να προβάλει τη χώρα ως πνευματικό καταφύγιο της χριστιανικής παράδοσης.

Οι ισχυρισμοί για τους ορθόδοξους στις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλυση του Τσαπνίν γίνεται στον ισχυρισμό του Εμίρ Κουστουρίτσα, με τον οποίο συμφώνησε και ο Πούτιν, ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική ασπάστηκαν την Ορθοδοξία μέσα στην τελευταία πενταετία. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζεται ως ένδειξη της αυξανόμενης επιρροής της Ορθοδοξίας στην περιοχή.

Ο ισχυρισμός αυτός, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, εξυπηρετεί την καλλιέργεια της εντύπωσης στο εσωτερικό της Ρωσίας ότι η Δύση στρέφεται ιδεολογικά προς τη Μόσχα. Παράλληλα, προβάλλεται η ιδέα ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Αμερικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν φυσικούς συμμάχους της Ρωσίας.

Τα επίσημα στοιχεία και η αντίκρουση

Ο Σεργκέι Τσαπνίν αντιπαραβάλλει τον ισχυρισμό για τους 1,5 εκατομμύριο νέους ορθόδοξους με τα στοιχεία της απογραφής των ορθόδοξων ενοριών στις ΗΠΑ του 2020. Σύμφωνα με αυτά τα επίσημα στοιχεία, οι καταγεγραμμένοι πιστοί ανέρχονταν σε περίπου 676.000. Αυτός ο αριθμός παρουσίαζε μάλιστα μείωση της τάξης του 17% σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα.

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων πιστών, περίπου 376.000 ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία υπάγεται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η προβολή διογκωμένων αριθμών, κατά τον Τσαπνίν, έχει ως στόχο να ενισχύσει την εντύπωση ότι η Δύση στρέφεται ιδεολογικά προς τη Μόσχα και ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Αμερικής μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικοί σύμμαχοι.

Η αναφορά στη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης»

Στην ανάλυσή του, ο Σεργκέι Τσαπνίν δίνει ξεχωριστή θέση στην αναφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν στη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης». Αυτή η θεωρία, ιστορικά, συνδέει τη Μόσχα με τη διαδοχή της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προσδίδοντάς της έναν ιδιαίτερο πνευματικό και πολιτικό ρόλο.

Η αναφορά αυτή ενισχύει την εικόνα που προσπαθεί να προβάλει το Κρεμλίνο για τη Ρωσία ως κέντρο της Ορθοδοξίας και πνευματικό καταφύγιο για τους χριστιανούς παγκοσμίως, ειδικά για τους συντηρητικούς κύκλους της Δύσης.

Με πληροφορίες από: Newsit