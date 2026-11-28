Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να διεξαγάγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου την 10η άτυπη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 3 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, που αντιστοιχεί στις 10 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Η Ελλάδα συμμετέχει στη διαδικασία ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου.

Η διαδικασία και η συμμετοχή της Ελλάδας

Η επερχόμενη ψηφοφορία αποτελεί τον δέκατο γύρο άτυπων διαβουλεύσεων, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατεί να συμφωνήσει στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο νέος Γενικός Γραμματέας θα αντικαταστήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση αυτή για δύο συναπτές θητείες.

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν έγχρωμα ψηφοδέλτια. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη διάκριση των ψήφων των πέντε Μόνιμων Μελών από εκείνες των δέκα εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου. Την καταμέτρηση των ψήφων έχουν αναλάβει το Μπαχρέιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αδιέξοδο και οι βαθύτερες αιτίες

Η αδυναμία του Συμβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία για την επιλογή του Γενικού Γραμματέα έχει οδηγήσει σε ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Διπλωματικές πηγές από χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αποδίδουν αυτή την κατάσταση σε βαθύτερα αίτια έλλειψης ομοφωνίας.

Αυτά τα αίτια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνονται αντιληπτά και σε μια σειρά άλλων μεγαλύτερων ή μικρότερων ζητημάτων. Παραδείγματος χάριν, αναφέρονται το Παλαιστινιακό ζήτημα ή η δυσλειτουργία των Επιτροπών του Συμβουλίου Ασφαλείας ως παραδείγματα της γενικότερης έλλειψης συναίνεσης.

Τα αποτελέσματα της ένατης ψηφοφορίας

Στην ένατη ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατήρησε το προβάδισμα. Συγκέντρωσε δέκα θετικές ψήφους, τέσσερις αρνητικές και μία ουδέτερη. Ήταν η μοναδική από τους οκτώ υποψηφίους που κατάφερε να συγκεντρώσει τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους, αριθμός που απαιτείται σε επίσημη ψηφοφορία.

Ωστόσο, δύο από τις αρνητικές ψήφους που έλαβε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προήλθαν από Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου. Συνολικά, όλες οι οκτώ υποψηφιότητες που τέθηκαν προς ψήφιση συνάντησαν την αντίθεση τουλάχιστον ενός Μόνιμου Μέλους.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και οι επιδόσεις τους

Ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι έλαβε οκτώ θετικές ψήφους και έξι αρνητικές, εκ των οποίων τρεις προήλθαν από Μόνιμα Μέλη. Η Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκέντρωσε επτά θετικές και έξι αρνητικές ψήφους, με τρεις αρνητικές επίσης από Μόνιμα Μέλη.

Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα έλαβε έξι θετικές και έξι αρνητικές ψήφους, εκ των οποίων δύο από Μόνιμα Μέλη. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου από την Τουρκία συγκέντρωσε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, με τέσσερις αρνητικές από Μόνιμα Μέλη. Στη διαδικασία παραμένουν επίσης ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα, καθώς και οι Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές και Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό.

Ιστορικό και προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες

Με τη διεξαγωγή του δέκατου γύρου άτυπων ψηφοφοριών, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ισοφαρίσει τον υψηλότερο καταγεγραμμένο αριθμό τέτοιων ψηφοφοριών από το έτος 1981. Το ιστορικό δείχνει ότι η διαδικασία επιλογής Γενικού Γραμματέα μπορεί να είναι χρονοβόρα και περίπλοκη.

Ενδεικτικά, το 1996 είχαν προηγηθεί δύο άτυπες ψηφοφορίες για την υποψηφιότητα του τότε Γενικού Γραμματέα Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι, ο οποίος συνάντησε βέτο στην επίσημη ψηφοφορία. Μετά την απόσυρσή του, ακολούθησαν άλλοι οκτώ γύροι, προτού το Συμβούλιο εισηγηθεί τον Κόφι Ανάν στις 13 Δεκεμβρίου. Για την εισήγηση του Αντόνιο Γκουτέρες το 2016 χρειάστηκαν έξι γύροι, ενώ το 2006 απαιτήθηκαν τέσσερις γύροι για τον Μπαν Κι Μουν. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στο άρθρο 97 του Καταστατικού του Οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki