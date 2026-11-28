Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στη νότια Καλιφόρνια ένας σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, τοπική ώρα. Η σεισμική δόνηση, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών της περιοχής, έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Λος Άντζελες, προκαλώντας ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης και πανικό στους κατοίκους.

Ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο και πανικός στην πόλη

Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 5 βαθμών, προκάλεσε άμεσα αισθητές συνέπειες σε κρίσιμες υποδομές και στον πληθυσμό. Στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), αναφέρθηκαν ζημιές, με τζάμια να σπάνε και τμήματα ψευδοροφής να αποκολλώνται στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς. Η εικόνα αυτή δημιούργησε ανησυχία στους παρευρισκόμενους και το προσωπικό του αεροδρομίου.

Η αναστάτωση δεν περιορίστηκε μόνο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Στη Σάντα Μόνικα, πολίτες εγκατέλειψαν έντρομοι τα καταστήματα στα οποία βρίσκονταν, αναζητώντας ασφάλεια στους δρόμους. Μια δημοσιογράφος του Fox News, η Νάταλι Τσακ, η οποία ετοιμαζόταν για ζωντανή σύνδεση σε τερματικό σταθμό, περιέγραψε την εμπειρία της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν εξαιρετικά δυνατό. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τέτοιο σοκ».

Η δόνηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του εορταστικού Σαββατοκύριακου που ακολούθησε την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση και δραστηριότητα, γεγονός που ενέτεινε την αρχική ανησυχία και την αίσθηση του αιφνιδιασμού.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε με ακρίβεια στις 09:30 το πρωί, τοπική ώρα. Αυτό αντιστοιχεί στις 19:30, ώρα Ελλάδας, την ίδια ημέρα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 12,2 χιλιόμετρα, ένα στοιχείο που δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου και της προέλευσής του.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και εκτεταμένοι έλεγχοι

Οι αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τον σεισμό για την αξιολόγηση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας. Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Λίντσεϊ Λαντζ, δήλωσε πως «προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», ένα καθησυχαστικό στοιχείο εν μέσω της αρχικής αναστάτωσης που προκλήθηκε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση προσωπικό από 106 πυροσβεστικούς σταθμούς. Αυτή η ευρεία κινητοποίηση είχε ως στόχο τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν πιθανές ζημιές σε κτίρια και υποδομές της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Καλιφόρνιας ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης των πιθανών ζημιών. Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα για ενδεχόμενους μετασεισμούς, ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν δοθεί.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Ένα σημαντικό στοιχείο που ανακοινώθηκε λίγο μετά τη σεισμική δόνηση αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης τσουνάμι. Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση, καθησυχάζοντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών και αποτρέποντας περαιτέρω ανησυχία.

Οι τοπικές Αρχές, πέραν της διαβεβαίωσης για την απουσία κινδύνου τσουνάμι, κάλεσαν τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενους μετασεισμούς. Τόνισαν την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit