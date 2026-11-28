Ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης. Ερευνητές αξιοποίησαν δορυφορικές εικόνες ραντάρ από τους δορυφόρους Sentinel-1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις του εδάφους κάτω από 20 παράκτιες πόλεις της αφρικανικής ηπείρου. Τα δεδομένα αυτά αποκάλυψαν μια ανησυχητική εικόνα για την καθίζηση του εδάφους σε κρίσιμες αστικές περιοχές.

Νέα δορυφορικά δεδομένα και μεθοδολογία

Η μελέτη βασίστηκε σε προηγμένες τεχνικές δορυφορικής παρατήρησης, χρησιμοποιώντας τους δορυφόρους Sentinel-1 της ESA. Αυτοί οι δορυφόροι περνούν πάνω από την ίδια περιοχή της Γης κάθε έξι έως 12 ημέρες, εκπέμποντας ένα σήμα ραντάρ που προσκρούει στο έδαφος και επιστρέφει σε αυτούς. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε πολλαπλές διελεύσεις από την ίδια περιοχή, επιτρέποντας στους ερευνητές να εντοπίσουν μετακινήσεις του εδάφους ακόμη και της τάξης του ενός χιλιοστού ετησίως.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Μανουτσέρ Σιρζάι, καθηγητής Γεωεπιστημών, εξήγησε τη λειτουργία των δορυφόρων, τονίζοντας την ικανότητά τους να παρέχουν επικαιροποιημένα και τοπικά δεδομένα. Η αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Virginia Tech ξεπέρασε τις προηγούμενες δυσκολίες που προκαλούσε η έλλειψη σταθμών παρακολούθησης για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την καθίζηση του εδάφους στην Αφρική.

Οι πόλεις που βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς

Από την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες πόλεις, όπως το Λάγος της Νιγηρίας και η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, βυθίζονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από εκείνους που είχε εκτιμήσει το 2021 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το έδαφος κάτω από την Αλεξάνδρεια υποχωρεί κατά μέσο όρο κατά έξι χιλιοστά τον χρόνο, ενώ στο Λάγος η υποχώρηση φτάνει τα πέντε χιλιοστά ετησίως.

Εάν αυτοί οι ρυθμοί παραμείνουν αμετάβλητοι, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας γύρω από την Αλεξάνδρεια έως το 2050 θα είναι κατά 36% υψηλότερη από την πρόβλεψη της IPCC. Η πρόβλεψη της IPCC είχε βασιστεί στις μέσες εκτιμήσεις για τον βαθμό αύξησης των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αίτια και επιπτώσεις της καθίζησης

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Ολουβασέι Ντάσο, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της καθίζησης συχνά δεν είναι ορατές στην καθημερινότητα. Ωστόσο, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετιών μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρας. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν το έδαφος υποχωρεί, το υψόμετρό του μειώνεται σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας.

Η μείωση του υψομέτρου ενισχύει τον κίνδυνο που προκαλείται ήδη από την άνοδα της στάθμης των ωκεανών, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Παρόλο που ορισμένα αίτια της καθίζησης του εδάφους είναι φυσικά, πολλά συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η άντληση υπόγειων υδάτων από το υπέδαφος.

Προβλέψεις για το μέλλον

Οι εκτιμήσεις της μελέτης σκιαγραφούν ένα δυσοίωνο μέλλον για τις παράκτιες περιοχές της Αφρικής. Έως το 2050, περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο πλημμύρας. Μαζί με αυτούς, κινδυνεύουν περίπου ένα εκατομμύριο κτίρια, καθώς και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις για την Αλεξάνδρεια, όπου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι κατά 36% υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση των σχεδίων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ευάλωτες παράκτιες πόλεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki