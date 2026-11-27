Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα, Παρασκευή, τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της προμήθειας με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» της εταιρείας ΤΕΧΑΝ. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατο, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διενήργησε πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, καθώς και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλο Ραβάνη.

Η πορεία στη Δικαιοσύνη και το κατηγορητήριο

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις διωκτικές Αρχές, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να απολογηθούν.

Η έρευνα των Ευρωπαίων εισαγγελέων εστιάζει σε κακουργηματική απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), παραβάσεις δημοσίων συμβάσεων και νόθευση διαγωνισμών. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο δίωξης για εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα των αρχών και τα οικονομικά στοιχεία

Η έρευνα των Αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες στην Αθήνα και αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται διαγωνισμοί και συμβάσεις σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, με εντάλματα σύλληψης να αγγίζουν και πρόσωπα με θητεία σε κεντρική Περιφέρεια. Εξετάζονται επίσης δέκα συμβάσεις του 2022 σε οκτώ δήμους, μεταξύ των οποίων των Αθηναίων, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για τις οποίες υπήρξαν παλαιότερα θεσμικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το πόρισμα, για κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» δαπανήθηκαν περίπου 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (έως 365.000 ευρώ με τον φόρο), όταν η τιμή αγοράς τους εκτιμάται στις 66.000 ευρώ.

Η αντίδραση του εκδότη και η κυβερνητική αμηχανία

Ανακοίνωση μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εξέδωσε ο Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος αρνείται ότι έχει τελέσει παράνομες πράξεις. Ο εκδότης της εφημερίδας «Παραπολιτικά» κάνει λόγο για «έωλες κατηγορίες» που «σύντομα θα καταπέσουν».

Ο κ. Κουρτάκης δηλώνει ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχει τελέσει, δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχει παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισε οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνει πως το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που τον ξεπερνά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και σε όλη την κυβέρνηση, η σύλληψη των εμπλεκομένων έπεσε σαν «βόμβα», προκαλώντας απόλυτο αιφνιδιασμό, παγωμάρα και αμηχανία. Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι πιάστηκαν «στον ύπνο» και ότι ενημερώθηκαν για την πληροφορία περί ενταλμάτων σύλληψης μόλις το βράδι της Τετάρτης. Επικρατεί νευρικότητα, καθώς ουδείς έχει εικόνα για το τι άλλο έχει στη φαρέτρα της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και πόσοι ακόμα μπορεί να εμπλέκονται, τι βάθος έχει η υπόθεση, καθώς και αν συνδέονται με αυτήν νυν ή πρώην κυβερνητικά στελέχη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, ieidiseis.gr