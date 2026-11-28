Δύο εργαζόμενοι της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF) έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ανακοινώσεις τόσο της οργάνωσης όσο και του ισραηλινού στρατού. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», οι οποίοι εξέφρασαν τον συγκλονισμό και την αγανάκτησή τους για τον θάνατο των δύο συνεργατών τους. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τα δύο άτομα που σκοτώθηκαν ήταν «τρομοκράτες» οι οποίοι εργάζονταν παράλληλα για τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση.

Το θανατηφόρο πλήγμα στην Πόλη της Γάζας

Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα». Οι δύο άνδρες απασχολούνταν ως φύλακες σε μία από τις κλινικές της οργάνωσης στην Πόλη της Γάζας. Η επίθεση φέρεται να συνέβη κοντά στο κτίριο της MSF Βελγίου, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Μετά το περιστατικό, η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των στελεχών της που έχουν σκοτωθεί στον θύλακα της Γάζας ανέρχεται πλέον σε 17. Η απώλεια των δύο φυλάκων προστίθεται σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η αντίδραση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» δήλωσαν «συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι» για τον θάνατο των δύο συνεργατών τους, εκφράζοντας την οδύνη τους για την απώλεια των συναδέλφων τους. Η οργάνωση τόνισε την οργή και τη θλίψη της για το γεγονός, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο των δύο φυλάκων ως «δολοφονία» εξαιτίας του ισραηλινού πλήγματος σε μία από τις κλινικές τους στη Γάζα.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης σχετικά με το περιστατικό και την έντονη αντίδρασή της δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, όπου εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματα των μελών της για την τραγική απώλεια.

Η θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν δύο άτομα τα οποία χαρακτήρισαν «τρομοκράτες». Οι IDF υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένοι «τρομοκράτες» εργάζονταν παράλληλα για τη διεθνή οργάνωση MSF. Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι ισραηλινές δυνάμεις, από το αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ. Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε τον δεύτερο, Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ, ως διοικητή πυροβολαρχίας της Χαμάς.

Μαρτυρίες από την περιοχή

Σχετικά με το περιστατικό, ένας γιατρός στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα ανέφερε ξεχωριστά ότι μια μαζική έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο περίπου μία ώρα νωρίτερα, με δύο ανθρώπους να φτάνουν νεκροί. Ο ίδιος γιατρός πρόσθεσε ότι εκρήξεις ακούγονται σε απόσταση κάθε βράδυ στην περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην Πόλη της Γάζας.

Επιπλέον, ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Φίρας Σαμπάτ (Firas Shabat) μοιράστηκε βίντεο και αναφορές σχετικά με το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο κτίριο των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» Βελγίου, κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας, όπου φέρεται να σκοτώθηκαν δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos