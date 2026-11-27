Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε την 6η Προκήρυξη για Υποψήφιους και Υποψήφιες Διδάκτορες, προσφέροντας υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ τον μήνα. Οι υποτροφίες αυτές μπορούν να διαρκέσουν έως και 36 μήνες και απευθύνονται σε νέους ερευνητές και ερευνήτριες που διεξάγουν διδακτορική έρευνα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Η νέα αυτή δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει ως στόχο την ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας στη χώρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγκεκριμένη προκήρυξη ανέρχεται σε 6.925.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα υποτροφιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Οι υποτροφίες που προσφέρει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 6ης Προκήρυξης ανέρχονται σε 1.000 ευρώ μηνιαίως. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας μπορεί να φτάσει τους 36 μήνες, παρέχοντας σημαντική οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Η προκήρυξη απευθύνεται ειδικά σε νέους ερευνητές και ερευνήτριες που βρίσκονται στο στάδιο της διδακτορικής τους έρευνας και την πραγματοποιούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντός της χώρας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία, δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους από διαφορετικούς κλάδους να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση.

Διάρκεια και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διάρκεια της υποτροφίας δεν είναι σταθερή για όλους τους δικαιούχους, αλλά κυμαίνεται από 18 έως 36 μήνες. Η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του εκάστοτε υποψηφίου. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει την προσαρμογή της υποστήριξης στις ανάγκες και το στάδιο της διδακτορικής διατριβής.

Η υποβολή των αιτήσεων για τις υποτροφίες θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο ή υποπεδίο, επιλέγοντας μία από τις εννέα ευρείες επιστημονικές περιοχές που προβλέπονται.

Κριτήρια επιλεξιμότητας και ειδικές προβλέψεις

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος για τη χορήγηση της υποτροφίας, είναι απαραίτητο να πληροί συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια καθορίζουν ποιοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση για τη διδακτορική τους έρευνα.

Προβλέπεται, επίσης, μια εξαίρεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση που καλύπτει έξοδα μετακίνησης ή διαμονής. Τέτοια έξοδα, στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορούν να γίνουν δεκτά εφόσον προέρχονται από πρόγραμμα κινητικότητας και η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Προϋποθέσεις για άνδρες υποψηφίους

Για τους άνδρες υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Απαιτείται να έχουν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης.

Είναι σημαντικό, σε κάθε περίπτωση, οι άνδρες υποψήφιοι να βρίσκονται νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο κατά την έκδοση της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τον χρόνο κτήσης των τίτλων σπουδών. Για τους άνδρες που υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την απόκτηση του βασικού ή μεταπτυχιακού τους τίτλου, το προβλεπόμενο χρονικό όριο προσαυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis