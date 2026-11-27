Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη διεύρυνση της αμυντικής συμμαχίας τους

Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία για έναν οδικό χάρτη και βασικές αρχές που αφορούν τη διεύρυνση της αμυντικής τους συμμαχίας με νέα μέλη. Η σημαντική αυτή εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετά από τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ. Οι τρεις χώρες συζήτησαν τη διαδικασία ένταξης και εξέφρασαν την προσήλωσή τους στην περιφερειακή σταθερότητα.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ και η συμφωνία αρχών

Η τριμερής συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την ένταξη νέων χωρών στην αμυντική συμμαχία, πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ. Στις συνομιλίες συμμετείχαν, πέραν του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, οι υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών. Οι πλευρές συμφώνησαν σε ορισμένες βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαδικασία διεύρυνσης της συμμαχίας τους.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών, καθώς θεσπίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποδοχή νέων μελών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διεύρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της υφιστάμενης αμυντικής συνεργασίας.

Δηλώσεις του τούρκου υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ήταν αυτός που γνωστοποίησε την εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Ο κ. Φιντάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «συζητήσαμε ποιος οδικός χάρτης θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις άλλες χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν». Πρόσθεσε επίσης ότι «λάβαμε αποφάσεις σχετικά με ορισμένες αρχές» για τη διαδικασία αυτή.

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των συνομιλιών, τονίζοντας ότι «συνολικά, όλα εξελίσσονται πολύ καλά». Η δήλωσή του υπογραμμίζει το θετικό κλίμα και την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης στο Πακιστάν, όσον αφορά το μέλλον της αμυντικής συμμαχίας.

Το ιστορικό της Συμφωνίας της Μέκκας

Η αμυντική συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας έχει τις ρίζες της σε μια κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκκα τον περασμένο Αύγουστο. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έλαβε χώρα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που υποδηλώνει τον περιφερειακό χαρακτήρα και τις γεωπολιτικές διαστάσεις της συνεργασίας.

Η συμφωνία, η οποία αναφέρεται και ως Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας, αποτελεί το πλαίσιο για την αμυντική συνεργασία των τριών χωρών. Η τρέχουσα συζήτηση για τη διεύρυνσή της δείχνει την πρόθεση των μελών να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη συνεργασία και να συμπεριλάβουν περισσότερες χώρες στην προσπάθεια για περιφερειακή ασφάλεια.

Η προσήλωση στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα

Στο πλαίσιο της συνάντησης, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υπογράμμισε την προσήλωση των τριών χωρών στην περιφερειακή σταθερότητα. Στην ίδια ανακοίνωση, οι υπουργοί των τριών χωρών επανέλαβαν την καταδίκη τους για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή.

Επιπλέον, η ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου ανέφερε ότι οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η συμμαχία στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos