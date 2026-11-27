Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προχώρησε στην τοποθέτηση του τραπεζίτη Λουίζ Κάρλος Τραμπούκο στη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Τραμπούκο, ο οποίος είναι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Bradesco, αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό πόστο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση καλείται να εξισορροπήσει τις δεσμεύσεις για αυξημένες κρατικές δαπάνες με την ανάγκη αντιμετώπισης του δημόσιου χρέους της χώρας.

Η επιλογή του νέου υπουργού οικονομικών

Η ανακοίνωση της προεδρίας την Πέμπτη επιβεβαίωσε την τοποθέτηση του Λουίζ Κάρλος Τραμπούκο ως υπουργού Οικονομικών για τη νέα κυβερνητική θητεία. Ο κ. Τραμπούκο, ένας έμπειρος τραπεζίτης, κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Bradesco, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της Βραζιλίας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου από τον πρόεδρο Λούλα έχει ως βασικό σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ιδιαίτερα μετά την πτώση που κατέγραψε το χρηματιστήριο της χώρας στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Λούλα, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές.

Οι προκλήσεις του Λουίζ Κάρλος Τραμπούκο

Ο νέος υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια επείγουσα και σύνθετη πρόκληση. Πρέπει να πείσει τους επενδυτές ότι είναι εφικτό να συνδυαστούν οι γενναιόδωρες προεκλογικές υποσχέσεις του προέδρου Λούλα για αύξηση των κρατικών δαπανών με τις πιέσεις που ασκούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η κύρια αυτή πίεση αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του διογκούμενου δημόσιου χρέους της Βραζιλίας. Ο κ. Τραμπούκο καλείται να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της εκπλήρωσης των κοινωνικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε να καθησυχάσει τις αγορές και να προσελκύσει επενδύσεις.

Η ανησυχία των επενδυτών για το δημόσιο χρέος

Οι επενδυτές έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία σχετικά με την συνεχιζόμενη αύξηση του δημόσιου χρέους της Βραζιλίας. Το χρέος αυτό έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα που αγγίζουν το 83% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, ένα ποσοστό που θεωρείται υψηλό και χρήζει άμεσης διαχείρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημόσιο χρέος έχει καταγράψει σημαντική αύξηση, περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες, από την έναρξη της τρέχουσας θητείας του προέδρου Λούλα, η οποία ξεκίνησε το 2023. Αυτή η εξέλιξη εντείνει τις ανησίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τα δημοσιονομικά μέτρα και οι στόχοι της κυβέρνησης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε στις 11 Νοεμβρίου ένα πακέτο συγκεκριμένων δημοσιονομικών μέτρων. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των μέτρων είναι η εξοικονόμηση πόρων που αντιστοιχούν σε περίπου 0,5% του ΑΕΠ της χώρας έως το έτος 2027.

Παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων, το πακέτο αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης των υφιστάμενων δημοσιονομικών στόχων. Όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή των προεκλογικών δεσμεύσεων του προέδρου Λούλα, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένες δαπάνες σε κρίσιμα κοινωνικά προγράμματα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της οικονομικής διαχείρισης.

Με πληροφορίες από: Enikos