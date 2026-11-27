Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, καθώς και την ενδεχόμενη εμπλοκή του ανιψιού του στην υπόθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στη θωρακική χώρα.

Η απολογία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου, θα απολογηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Το θύμα, ένας 24χρονος από τη Βουλγαρία, βρέθηκε νεκρό στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία συνεχίζεται, ο νεαρός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στη θωρακική χώρα.

Ο 50χρονος δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής στους αστυνομικούς πόσες φορές πυροβόλησε τον 24χρονο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαφωτίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Οι αντιφάσεις που προκάλεσαν υποψίες

Για πέντε ολόκληρες ημέρες, ο 50χρονος κτηνοτρόφος διαβεβαίωνε τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους συγγενείς του 24χρονου ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με την εξαφάνισή του. Ωστόσο, οι αντικρουόμενες απαντήσεις που έδωσε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους αστυνομικούς προκάλεσαν τις υποψίες των αρχών.

Οι διαφορετικές εκδοχές και οι αντιφάσεις στα λεγόμενά του έστρεψαν την προσοχή των ερευνητών προς το πρόσωπό του, αποτελώντας ένα καθοριστικό σημείο στην πορεία της αστυνομικής έρευνας.

Το δεύτερο όπλο στο επίκεντρο της έρευνας

Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο 50χρονος κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, τα οποία ήταν δηλωμένα στο όνομά του. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, στο Περιθώρι, εντοπίστηκε μόνο το ένα από τα δύο όπλα, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ερωτήματα.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για την τύχη του δεύτερου όπλου, ο κτηνοτρόφος ισχυρίστηκε αρχικά ότι το είχε δανείσει σε έναν φίλο του. Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ωστόσο, άλλαξε την εκδοχή του, υποστηρίζοντας ότι το είχε στείλει για συντήρηση. Αυτές οι αντιφάσεις σχετικά με το δεύτερο όπλο αποδείχθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας και την ομολογία του.

Το κίνητρο της δολοφονίας και οι σχέσεις των δύο ανδρών

Στην ομολογία του, ο 50χρονος κτηνοτρόφος επικαλέστηκε προσωπικές διαφορές με το θύμα ως κίνητρο για τη δολοφονία του 24χρονου. Οι αρχές, ωστόσο, εξετάζουν και άλλες πτυχές της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κτηνοτρόφος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του θύματος. Οι αρχές εξετάζουν επίσης τις οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο ανδρών ως ένα πιθανό κίνητρο της δολοφονίας, ενώ διερευνάται και η ενδεχόμενη εμπλοκή του ανιψιού του 50χρονου στην υπόθεση.

Η μοιραία συνάντηση στην κτηνοτροφική μονάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προγραμματίσει συνάντηση το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην κτηνοτροφική μονάδα του 50χρονου, η οποία βρίσκεται στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, και εκεί διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την αποκάλυψη του ακριβούς κινήτρου πίσω από την ανθρωποκτονία του 24χρονου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki