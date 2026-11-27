Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, υποβλήθηκε την Παρασκευή σε χειρουργική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα. Ο τραυματισμός συνέβη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο δήμαρχος έπαιζε ποδόσφαιρο με μια ομάδα δημοσιογράφων. Η είδηση της επέμβασης έρχεται μετά την αποκάλυψη του τραυματισμού από τον ίδιο τον Μαμντάνι την περασμένη εβδομάδα.

Ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, φανατικός οπαδός του «Όμορφου Παιχνιδιού», όπως χαρακτηρίζεται το ποδόσφαιρο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα. Ο αγώνας διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης, σε ένα εσωτερικό γήπεδο ποδοσφαίρου στην Οικονομική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος έφτασε αργά στο παιχνίδι των 7 μ.μ. και δήλωσε ότι δεν έκανε καθόλου stretching πριν ξεκινήσει να παίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μόλις μπήκε στο γήπεδο, σκόραρε ένα γκολ. «Ξέχασα ότι ήμουν 35 ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 20 Νοεμβρίου, στη ροτόντα του Δημαρχείου. Λίγο αργότερα, όπως είπε, έσπασε τον αχίλλειο τένοντά του. Ένας δημοσιογράφος που συμμετείχε στο παιχνίδι περιέγραψε τη στιγμή, αναφέροντας ότι ο δήμαρχος «κατέρρευσε μόνος του» και ότι κανένα μέλος της αντίπαλης ομάδας δεν συνέβαλε στον τραυματισμό του.

Η αρχική απόκρυψη και η αναγκαστική αποκάλυψη

Ο φιλικός αγώνας μεταξύ του δημάρχου και του Τύπου του Δημαρχείου αρχικά είχε προγραμματιστεί να μην δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, ο Ζόχραν Μαμντάνι αναγκάστηκε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες στο κοινό την περασμένη εβδομάδα. Αυτό συνέβη καθώς μπήκε κουτσαίνοντας σε μια συνέντευξη Τύπου, χρησιμοποιώντας πατερίτσες και φορώντας νάρθηκα στο πόδι του.

Παρά τον τραυματισμό, τον οποίο ο δήμαρχος απέδωσε στην έλλειψη σωστού stretching, δεν έχασε την ευκαιρία να καυχηθεί για την απόδοση της ομάδας του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ομάδα του είχε νικήσει το σώμα του Τύπου με σκορ 10-5, υπογραμμίζοντας την αγωνιστική τους υπεροχή παρά τις απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η χειρουργική επέμβαση και η πορεία ανάρρωσης

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι υποβλήθηκε στην απαιτούμενη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή. Η αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία, σύμφωνα με το John Hopkins Medicine, και ο εκπρόσωπος του δημάρχου επιβεβαίωσε ότι αυτό θα ισχύει και για την επέμβαση του Μαμντάνι. Η διαδικασία συνήθως απαιτεί μια τομή στο πίσω μέρος της γάμπας.

Ένας εκπρόσωπος του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ο Μαμντάνι αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο την Παρασκευή και να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας αναρρώνοντας από την επέμβαση. Ο ίδιος ο δήμαρχος είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι «θα μείνω ξαπλωμένος για μερικές μέρες». Μετά την επέμβαση, θα χρειαστεί να φοράει νάρθηκα για έξι έως οκτώ εβδομάδες και δεν θα μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο ξανά για εννέα μήνες, καθώς πρόκειται για έναν τραυματισμό που θεωρείται «season-ending».

Το απόρρητο και οι δηλώσεις για την υγεία του δημάρχου

Το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιο νοσοκομείο θα πραγματοποιήσει την επέμβαση στον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι. Η άρνηση αυτή βασίστηκε στο δικαίωμα του δημάρχου στο απόρρητο των ασθενών, όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Δημαρχείου. Η Ντόρα Πέκετς, εκπρόσωπος του δημάρχου, είχε δηλώσει αρχικά ότι ήταν «TBD» (to be determined) αν ο Μαμντάνι θα χρειαζόταν χειρουργείο, πριν την τελική απόφαση για την επέμβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki