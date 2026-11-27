Συγκλονίζει την Τουρκία η άγρια δολοφονία ενός γνωστού επιχειρηματία, του 49χρονου Φεντάι Καραγκιόζ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη συνοικία Αλπαρσλάν του Ντενιζλί. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με δεμένα χέρια και εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του επήλθε μετά από συμπλοκή που φέρεται να είχε με δύο άνδρες που βρήκε στο σπίτι του. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Καραγκιόζ επέστρεψε πρόωρα από επαγγελματικό ταξίδι.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ντενιζλί

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, στη συνοικία Αλπαρσλάν, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μερκεζεφέντι της πόλης Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία. Ο Φεντάι Καραγκιόζ, ένας 49χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των οικοδομών και ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από το προγραμματισμένο επαγγελματικό του ταξίδι.

Κατά την είσοδό του στο σπίτι, ο Καραγκιόζ φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του, Ασιγιέ Καραγκιόζ, μαζί με δύο άνδρες. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε σε έναν έντονο καβγά, ο οποίος σύντομα κλιμακώθηκε σε μια άγρια συμπλοκή, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Milliyet.

Άγριος ξυλοδαρμός και στραγγαλισμός

Η συμπλοκή που ακολούθησε την ανακάλυψη των δύο ανδρών μέσα στο σπίτι του επιχειρηματία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Φεντάι Καραγκιόζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 49χρονος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού με τους δύο άνδρες.

Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα των αρχών κάνουν λόγο για άγριο ξυλοδαρμό και στη συνέχεια στραγγαλισμό του επιχειρηματία. Το σώμα του βρέθηκε με τα χέρια του δεμένα με σχοινί, γεγονός που υποδηλώνει την αγριότητα της επίθεσης. Οι αρχές διερευνούν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τη ζωή του αφαίρεσαν οι εραστές της συζύγου του, ή ο ένας από τους δύο.

Η επέμβαση των αρχών μετά από κλήση γειτόνων

Οι έντονοι θόρυβοι και οι ήχοι συμπλοκής που προέρχονταν από το εσωτερικό της κατοικίας του Φεντάι Καραγκιόζ δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τους γείτονες της οικογένειας. Ανησυχώντας για το τι συνέβαινε, οι γείτονες ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για συνδρομή κλειδαρά, προκειμένου να μπορέσουν οι αρχές να εισέλθουν στο σπίτι. Μόλις οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν, εντόπισαν τον 49χρονο πεσμένο στο έδαφος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Διαπίστωση θανάτου και συνεχιζόμενη έρευνα

Αμέσως μετά την είσοδο των αρχών στην κατοικία, διασώστες κλήθηκαν στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο Φεντάι Καραγκιόζ ήταν ήδη νεκρός. Τα εμφανή τραύματα από τον ξυλοδαρμό και τα δεμένα χέρια με σχοινί επιβεβαίωναν την άγρια φύση του εγκλήματος.

Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρά τα αρχικά στοιχεία και τις πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του επιχειρηματία, καθώς και ο συγκεκριμένος ρόλος που διαδραμάτισε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της γειτονικής χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos