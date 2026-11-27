Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται πλέον απρόθυμοι να υποχωρήσουν στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και προωθούν μια σειρά μέτρων που θέτουν τις Βρυξέλλες σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον. Η αλλαγή κλίματος στη Γηραιά Ήπειρο είναι εμφανής, με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να θέτουν το ερώτημα «Τι έχουμε να χάσουμε;».

Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες αφορούν τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, το «ψαλίδι» στις αμερικανικές αμυντικές προμήθειες και την παροχή ενός νέου δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, αγνοώντας τις ενστάσεις του πρώην Προέδρα των ΗΠΑ.

Η νέα στάση των Ευρωπαίων ηγετών

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που καταγράφηκαν στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη δηλώνει έτοιμη να αναλάβει το ρίσκο μιας νέας αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η στάση σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή στην προσέγγιση των Ευρωπαίων απέναντι στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια των έντονων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν, επέμειναν στην προώθηση μέτρων που προκαλούν την αντίδραση της Ουάσινγκτον. Η Γαλλία, μέσω του προέδρου της, έχει υπερασπιστεί την ιδέα του ψηφιακού φόρου από το 2018, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη νομιμοποιείται να επιβάλει έναν τέτοιο φόρο, καθώς οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών

Ένα από τα βασικά μέτωπα σύγκρουσης αφορά την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτή η πρόταση επανήλθε στο τραπέζι από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην εξασφάλιση νέων εσόδων για την Ένωση και στην αντιμετώπιση της φορολογικής ανισότητας.

Η πρόταση προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 3% των καθαρών εσόδων που προέρχονται από διαδικτυακές διαφημίσεις, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών. Το μέτρο αυτό αφορά επιχειρήσεις με παγκόσμιο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ και έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες στην ΕΕ άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν άμεσα είναι η Google, η Meta και η Amazon.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αντόνιο Κόστα, ο εν λόγω φόρος θα μπορούσε να αποφέρει 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ευρωπαϊκά ταμεία, ενισχύοντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και μειώνοντας την εξάρτηση από τις εθνικές συνεισφορές.

Το νέο δάνειο για την Ουκρανία και οι αμυντικές προμήθειες

Ένα δεύτερο μέτωπο διαφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά την παροχή ενός νέου δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προωθούν ενεργά αυτή την οικονομική ενίσχυση, παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει επιφυλάξεις για την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Το τρίτο σημείο τριβής σχετίζεται με τις αμυντικές προμήθειες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προωθούν το «ψαλίδι» στις αμερικανικές αμυντικές προμήθειες, μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες θέτουν τις Βρυξέλλες σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον, η οποία έχει επανειλημμένα καταγγείλει ευρωπαϊκές πολιτικές που θεωρεί ότι θίγουν τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή κλίματος

Σύμφωνα με διπλωμάτες, αναλυτές και Ευρωπαίους νομοθέτες, αρκετά κράτη – μέλη της ΕΕ εμφανίζονται πλέον λιγότερο επιφυλακτικά απέναντι στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. Αυτή η αλλαγή στάσης έρχεται έπειτα από χρόνια εμπορικών διαφορών που έχουν δοκιμάσει τις διατλαντικές σχέσεις.

Επιπλέον, οι διαφωνίες σχετικά με την Ουκρανία και η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου κλίματος, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν τη δική τους ατζέντα, ακόμη και αν αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Με πληροφορίες από: Newsit