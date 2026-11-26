Νέα ανησυχία προκαλεί η κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται ο 38χρονος Μαχέρ Νουρς Σανκάρι, ο ελληνορθόδοξος χρυσοχόος που απήχθη από την πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην επαρχία Χάμα της Συρίας. Στο βίντεο, ο Σανκάρι απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή του, καθώς οι απαγωγείς του έχουν θέσει ένα τελεσίγραφο.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει ότι του έχει δοθεί προθεσμία πέντε ημερών, με την απειλή ότι θα του ακρωτηριάσουν τα δάχτυλα εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Η οικογένειά του, οι κάτοικοι της περιοχής και οι Πατριάρχες καλούνται να συνδράμουν στις προσπάθειες για την άμεση απελευθέρωσή του.

Η νέα έκκληση του 38χρονου χρυσοχόου

Ο Μαχέρ Νουρς Σανκάρι, ο οποίος παραμένει σε αιχμαλωσία, εμφανίζεται στο νέο βίντεο να ζητά βοήθεια από την οικογένειά του, τους συμπολίτες του και τους θρησκευτικούς ηγέτες. Η έκκλησή του είναι δραματική, καθώς τονίζει την προθεσμία των πέντε ημερών που του έχουν δώσει οι απαγωγείς.

Η απειλή για ακρωτηριασμό των δαχτύλων του, εάν δεν καταβληθούν τα ζητούμενα λύτρα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με το SyriacPress, συγγενικό του πρόσωπο επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του βίντεο, προσθέτοντας στην αγωνία για την τύχη του χρυσοχόου.

Η απαίτηση των απαγωγέων και οι προηγούμενες απειλές

Οι απαγωγείς φέρονται να απαιτούν 120 κιλά χρυσού ως λύτρα για την απελευθέρωση του Μαχέρ Νουρς Σανκάρι. Αυτή η απαίτηση έχει γνωστοποιηθεί τόσο στην οικογένεια όσο και στις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Σε προηγούμενες επικοινωνίες τους, οι απαγωγείς είχαν στείλει υλικό που έδειχνε τον 38χρονο με τραυματισμούς, εντείνοντας την πίεση προς την οικογένεια. Η ταυτότητα των δραστών, καθώς και τα κίνητρα πίσω από την απαγωγή, παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Το χρονικό της απαγωγής στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια

Η απαγωγή του Σανκάρι σημειώθηκε έξω από το σπίτι του στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, και αμέσως μετά, ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τον άρπαξαν.

Οι δράστες τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία, και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμία πληροφορία για το πού κρατείται. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τα πλάνα να δείχνουν το αυτοκίνητο να χτυπά τη μοτοσικλέτα και τους δράστες να απομακρύνουν βίαια τον χρυσοχόο.

Εκκλήσεις για παρέμβαση και διεθνής ανησυχία

Η οικογένεια του Μαχέρ Νουρς Σανκάρι έχει ζητήσει την παρέμβαση τόσο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, όσο και του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄. Ο στόχος είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή του.

Την άμεση απελευθέρωσή του ζητά και η European Syriac Union, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε ώρα μετράει» για τη ζωή του. Παράλληλα, μουσουλμάνοι μελετητές από το Βέλγιο έχουν απευθύνει έκκληση στις συριακές αρχές να προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες και να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά απαγωγών που έχουν αναφερθεί στην περιοχή.

Η ανησυχία για τις χριστιανικές κοινότητες στη Συρία

Η υπόθεση του Σανκάρι έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρία. Τα περιστατικά απαγωγών και επιθέσεων κατά πολιτών, ιδιαίτερα χριστιανών, αποτελούν ένα διαρκές πρόβλημα.

Στις 17 Νοεμβρίου, εκκλησιαστικοί ηγέτες δημοσιοποίησαν ένα κοινό κείμενο στη Δαμασκό, στο οποίο εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτηση» για τις επανειλημμένες επιθέσεις. Η πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, από την οποία απήχθη ο Σανκάρι, είχε καταγράψει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά, ενισχύοντας τους φόβους για την ασφάλεια των κατοίκων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta