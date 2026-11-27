Ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει ανοιχτό πόλεμο με τους Δημοκρατικούς, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει βέτο στα νομοσχέδια που θα εισηγείται είτε η Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε η Γερουσία. Η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσω μιας ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε ένα μιμίδιο τεχνητής νοημοσύνης ως «Δον Κορλεόνε». Με την κίνηση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μπλοκάρει τις πρωτοβουλίες της νέας πλειοψηφίας των Δημοκρατικών, οι οποίοι επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές και αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το επόμενο έτος.

Η ανάρτηση και η αναφορά στον «Νονό»

Στην επίμαχη ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ένα μιμίδιο (meme) που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο τον απεικονίζει ως τον αρχηγό της Μαφίας του Μάριο Πούζο. Πρόκειται για τον χαρακτήρα «Δον Κορλεόνε», τον οποίο υποδύθηκε περίφημα ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα του 1972. Η εικόνα αυτή, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, έχει προκαλέσει συζητήσεις για το μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρώην πρόεδρος.

Στην απεικόνιση, ο Τραμπ φαίνεται καθισμένος πίσω από το γραφείο του «Νονού», φορώντας σμόκιν και κραδαίνοντας μια κόκκινη σφραγίδα. Με αυτή τη σφραγίδα, όπως υποδηλώνεται, θα ασκεί βέτο στα νομοσχέδια των Δημοκρατικών που θα φτάνουν προς έγκριση. Η σκηνή αποτελεί μια παρωδία της εναρκτήριας σκηνής της ταινίας, στην οποία ο Κορλεόνε ακούει αιτήματα για χάρες στο γραφείο του την ημέρα του γάμου της κόρης του, σύμφωνα με το σικελικό έθιμο.

Ο στόχος του βέτο

Μέσω της άσκησης βέτο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να μπλοκάρει τα νομοσχέδια των Δημοκρατικών. Αυτά τα νομοσχέδια θα προέρχονται τόσο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και από τη Γερουσία. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον την πλειοψηφία και θα αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το επόμενο έτος, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο.

Η πρόθεση του Τραμπ είναι να ανακόψει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της νέας πλειοψηφίας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την πολιτική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση για «ανοιχτό πόλεμο» υπογραμμίζει την πρόθεση για σκληρή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι Δημοκρατικοί θριάμβευσαν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Κατάφεραν να σαρώσουν τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά «κόκκινες», δηλαδή ρεπουμπλικανικές, πολιτείες. Αυτή η εκλογική επιτυχία άλλαξε σημαντικά το πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 259 έδρες, έναντι 173 των Ρεπουμπλικανών. Στη Γερουσία, απέκτησαν 56 έδρες έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών. Επιπλέον, κέρδισαν τις θέσεις των κυβερνητών σε 30 πολιτείες, έναντι 20 που κατέλαβαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Το «μπλε κύμα» και οι συνέπειές του

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, που χαρακτηρίστηκε ως «μπλε κύμα» λόγω του χρώματος που αντιπροσωπεύει τους Δημοκρατικούς, σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα κυριαρχούν στις διαδικασίες του Καπιτωλίου. Αυτό τους δίνει τη δύναμη να ψηφίζουν τη δική τους νομοθεσία, διαμορφώνοντας έτσι την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακόπτουν τις πρωτοβουλίες των Ρεπουμπλικανών (GOP), περιορίζοντας την επιρροή τους στο νομοθετικό σώμα. Έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι προτίθενται να ξεκινήσουν έρευνες κατά της κυβέρνησης Τραμπ, μια κίνηση που αναμένεται να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Enikos