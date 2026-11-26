Η Ημέρα των Ευχαριστιών, γνωστή και ως Thanksgiving Day, είναι μια ετήσια εθνική αργία που τιμάται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Αποτελεί μια παραδοσιακή περίσταση όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τα καλά πράγματα στη ζωή τους και τις ευλογίες της χρονιάς. Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου και έχει εξελιχθεί σε μια εθνική παράδοση ενότητας και ευγνωμοσύνης.

Πότε γιορτάζεται η Ημέρα των Ευχαριστιών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ημέρα των Ευχαριστιών τιμάται την τέταρτη Πέμπτη κάθε Νοεμβρίου. Φέτος, η γιορτή θα λάβει χώρα σήμερα 26 Νοεμβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την Black Friday. Στον Καναδά, η Thanksgiving Day εορτάζεται τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου και αποτελεί πολιτειακή γιορτή σε όλες τις επαρχίες της χώρας, με εξαίρεση το Νιου Μπρούνσβικ, το Νιουφάουντλαντ, τη Νέα Σκοτία και το Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου.

Η ιστορία πίσω από τη γιορτή

Οι απαρχές της Ημέρας των Ευχαριστιών ανάγονται στις γιορτές που διοργάνωσαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι μόλις έφτασαν στη νέα ήπειρο, ως ευχαριστήριο προς τον Δημιουργό για την ασφαλή άφιξή τους. Στις ΗΠΑ, ο εορτασμός καθιερώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1619, όταν Άγγλοι άποικοι έφτασαν στο Μπέρκλεϊ Χάντρεντ στη Βιρτζίνια και αποφάσισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο τον ασφαλή ερχομό τους. Ο πρώτος χειμώνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, με πολλούς να χάνουν τη ζωή τους από κακουχίες και αρρώστιες.

Με τη βοήθεια των ιθαγενών Αμερικανών της φυλής Wampanoag, οι άποικοι έμαθαν να καλλιεργούν καλαμπόκι, να κυνηγούν ζώα και να ψαρεύουν, προετοιμαζόμενοι για τον επόμενο χειμώνα. Για να γιορτάσουν τη σοδειά και τη βοήθεια που έλαβαν, διοργάνωσαν ένα τριήμερο γλέντι. Αυτή η συνάντηση μεταξύ αποίκων και ιθαγενών θεωρείται το πρώτο Thanksgiving και πέρασε στην ιστορία ως ημέρα ευγνωμοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης. Οι άποικοι της Νέας Αγγλίας συνήθιζαν να τιμούν τακτικά τις «Ευχαριστίες» ως ημέρες προσευχής για γεγονότα όπως στρατιωτικές νίκες ή το τέλος μιας ξηρασίας.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών δεν είχε πάντοτε ενωτικό χαρακτήρα για τους Αμερικανούς και δεν έγινε επίσημη εθνική εορτή παρά μόνο όταν οι Βόρειοι κυριάρχησαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στις 3 Οκτωβρίου 1863, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ο Αβραάμ Λίνκολν κήρυξε εθνική Ημέρα Ευχαριστιών που θα τιμόταν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Έκτοτε, η Ημέρα των Ευχαριστιών ανακηρύσσεται ετησίως από κάθε πρόεδρο, με την ημερομηνία να είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ, σε μια προσπάθεια παράτασης της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών, μετακίνησε την αργία μία εβδομάδα νωρίτερα.

Παραδοσιακά εδέσματα και έθιμα

Κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών, οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από ένα κοινό γεύμα. Το τραπέζι περιλαμβάνει παραδοσιακά φαγητά, με κύριο πρωταγωνιστή τη γεμιστή γαλοπούλα. Αυτή συνοδεύεται συνήθως από πουρέ πατάτας, γλυκοπατάτες, καλαμπόκι και σάλτσα από κράνμπερι. Ως επιδόρπιο, η παραδοσιακή κολοκυθόπιτα είναι το πιο σύνηθες.

Ένα από τα ιδιαίτερα έθιμα του Thanksgiving είναι η χάρη που δίνεται σε μια γαλοπούλα από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Αμερικής, μια μέρα πριν τη γιορτή. Υπάρχει διαφωνία για το ποιος ξεκίνησε πρώτος αυτό το έθιμο, με κάποιους να αναφέρουν τον Πρόεδρο Χάρυ Τρούμαν το 1947 και άλλους τον Αβραάμ Λίνκολν το 1860, όταν έδωσε χάρη σε μια γαλοπούλα που είχε για κατοικίδιο ο γιος του.

Σχετικά με την ονομασία του πτηνού, η γαλοπούλα στα αγγλικά λέγεται «Turkey», όπως και η χώρα Τουρκία. Σύμφωνα με την παράδοση, στους Ευρωπαίους άρεσε πολύ η φραγκόκοτα, την οποία εισήγαγαν Τούρκοι έμποροι, ονομάζοντάς την «turkeys». Όταν οι Ισπανοί εξερευνητές έφτασαν στον Νέο Κόσμο και ανακάλυψαν παρόμοια πτηνά, τους έδωσαν το ίδιο όνομα.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr, huffingtonpost.gr, star.gr