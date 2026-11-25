Ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, η οποία μεταδόθηκε από το Action 24 τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές του πεποιθήσεις, αυτοχαρακτηριζόμενος με χιουμοριστική διάθεση ως «κωλοτούμπας» και «ισαποστάκιας». Παράλληλα, σχολίασε την κατάσταση στον χώρο του πολιτισμού, επισημαίνοντας την ύπαρξη «αριστερίλας», ενώ μίλησε και για το τραύμα που άφησε ο εμφύλιος πόλεμος στην ελληνική κοινωνία.

Η πολιτική του αυτοδιάθεση και η ακομματισύνη

Ο Λευτέρης Ελευθερίου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πολιτικά αυτοπροσδιορίζεται ως «κωλοτούμπας» και ότι πηγαίνει με όποιον βρίσκεται στην κυβέρνηση «για να βγάλει μεροκάματο». Εξήγησε αυτή τη στάση του με συγκεκριμένο τρόπο, αναφέροντας: «Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κάνα μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν». Αυτή η προσέγγιση, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, τον έχει κάνει βαθιά ακομμάτιστο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός υποστήριξε ότι η πολιτική δεν χωρά σε ταμπέλες και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να ταυτίζεται απόλυτα με κάποιο πολιτικό στρατόπεδο. Επανέλαβε τη δήλωση «είμαι φουλ ισαποστάκιας», τονίζοντας την ανάγκη να ακούγεται ο λόγος και να κατανοούνται οι σκέψεις που οδηγούν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις.

Η «αριστερίλα» στον χώρο του πολιτισμού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Παρατήρησε ότι «εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον». Διευκρίνισε τη σημασία του πολιτισμού, λέγοντας ότι είναι ένα κομμάτι που «ξυπνάει τον άνθρωπο» και τον βοηθούσε «από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση».

Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, κάτι που, όπως άφησε να εννοηθεί, συχνά απουσιάζει. Τόνισε το ενδιαφέρον του να ακούει τον λόγο και να κατανοεί γιατί κάποιος καταλήγει σε συγκεκριμένες σκέψεις, υποστηρίζοντας την ανάγκη για κατανόηση των διαφορετικών οπτικών.

Το τραύμα του εμφυλίου και η πόλωση

Ο Λευτέρης Ελευθερίου στάθηκε ιδιαίτερα στο ιστορικό τραύμα του Εμφυλίου Πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αυτό άφησε ένα πολύ βαθύ σημάδι στον Έλληνα. Κατά την άποψή του, αυτό το τραύμα δεν έχει επιτρέψει στον Έλληνα να καθίσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω, εμποδίζοντας τον διάλογο.

Περιέγραψε επίσης την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται με βάση τις παρέες και τις συναναστροφές τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε “είσαι αριστερός” και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε “έγινες ακροδεξιός;”». Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τον ηθοποιό, αποτελεί μέρος της πόλωσης που παρατηρείται στον δημόσιο διάλογο.

Η λογική του «σωστού πολίτη» και οι σύγχρονες προκλήσεις

Για να εξηγήσει περαιτέρω τη λογική του, ο Λευτέρης Ελευθερίου επικαλέστηκε το παράδειγμα του Σωκράτη, ο οποίος ήταν της λογικής «εγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας». Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι κάθε πολίτης οφείλει να κάνει το καθήκον του, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. «Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες», είπε, προσθέτοντας: «Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι… εγώ έτσι το βλέπω».

Πέρα από τις πολιτικές του απόψεις, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε και σε κοινωνικά ζητήματα. Σημείωσε ότι σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι γονέας και παιδί σε σχέση με το παρελθόν. Μίλησε ανοιχτά για τη διαχείριση των σχέσεων, του χωρισμού, καθώς και για την αξία της ψυχοθεραπείας. Τέλος, μοιράστηκε μια προσωπική του πτυχή, λέγοντας ότι κάποιες φορές βγάζει ένταση και πως «όταν φωνάζει, θολώνει».

Η αγάπη για την κωμωδία και οι συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Λευτέρης Ελευθερίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην καλλιτεχνική του πορεία. Εξέφρασε την αγάπη του για την κωμωδία, ένα είδος στο οποίο έχει διακριθεί. Μίλησε επίσης για την επαγγελματική του συνεργασία με τον Αντώνη Κρόμπα, με τον οποίο έχει κοινή πορεία σε διάφορα projects.

Επιπλέον, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», μια θεατρική δουλειά στην οποία συμμετέχει. Οι αναφορές αυτές έδωσαν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, πέρα από τις πολιτικές και κοινωνικές του τοποθετήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta