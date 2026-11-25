Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγυπτο, όταν ένα βυτιοφόρο καυσίμων ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο σε 30 ανθρώπους και τον τραυματισμό σε 15. Το φρικτό περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό περιφερειακό δρόμο της χώρας, με την πυρκαγιά να επεκτείνεται και σε άλλα οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων επιβεβαιώθηκε από νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου.

Η φονική καραμπόλα και η εξάπλωση της πυρκαγιάς

Το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε προϊόντα πετρελαίου, ανατράπηκε ενώ στρίβει, προσέκρουσε σε τσιμεντένια μπάρα και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, πυροδοτώντας μια τεράστια έκρηξη. Η φωτιά που προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος και την έκρηξη των καυσίμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλά κοντινά οχήματα, δημιουργώντας μια κόλαση φωτιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από σήραγγα, στην περιοχή Αλ-Ουάρρακ της Γκίζας, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Αίγυπτο. Το μέγεθος της καταστροφής οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από το φλεγόμενο δυστύχημα ανέβηκε στους 30, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 15. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την πιο πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την αρχική εκτίμηση των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για τραύματα ποικίλης σοβαρότητας.

Η έκταση της τραγωδίας και ο υψηλός αριθμός των νεκρών και τραυματιών καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της επακόλουθης πυρκαγιάς. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η σημασία του περιφερειακού δρόμου της Γκίζας

Το περιστατικό συνέβη στον περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, ο οποίος αποτελεί μια βασική οδική αρτηρία για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ζωτικής σημασίας για τις μετακινήσεις στην περιοχή και συνδέει σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους, διευκολύνοντας την κυκλοφορία.

Επιπλέον, ο περιφερειακός δρόμος διέρχεται από τις επαρχίες του Καΐρου, της Γκίζας και της Καλιουμπίας, γεγονός που υπογραμμίζει την κεντρική του θέση στο οδικό δίκτυο της χώρας και τον μεγάλο όγκο κυκλοφορίας που δέχεται καθημερινά.

Τα συχνά τροχαία δυστυχήματα στην Αίγυπτο

Τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν ένα συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και την κοινωνία. Οι βασικές αιτίες αυτών των συμβάντων περιλαμβάνουν την υπερβολική ταχύτητα, η οποία συχνά οδηγεί σε απώλεια ελέγχου των οχημάτων, καθώς και την ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς.

Ένας ακόμα παράγοντας που συμβάλλει στην επικινδυνότητα του οδικού δικτύου είναι η κακή κατάσταση τμημάτων του, η οποία μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες συνθήκες για τους οδηγούς και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Οι αρχές της Αιγύπτου έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη για βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit