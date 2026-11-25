Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, ενώ ο Λίβυος στρατάρχης συνοδευόταν από τους τρεις γιους του. Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε τη συνάντηση, χωρίς να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, διάφορα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, καθώς και η προσπάθεια για την ενοποίηση των λιβυκών θεσμών.

Οι κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες στην Άγκυρα

Η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Χαλίφα Χαφτάρ έλαβε χώρα στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα. Η τουρκική προεδρία, μέσω της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της, επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή των συνομιλιών, τονίζοντας τον κεκλεισμένων των θυρών χαρακτήρα τους. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της κορυφαίας συνάντησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Παρόντες ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Επίσης, συμμετείχε ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου. Τη σύνθεση των συμμετεχόντων συμπλήρωσαν και άλλοι αξιωματούχοι της τουρκικής προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδόθηκε στην εν λόγω συνάντηση.

Προηγούμενες επαφές στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών

Πριν από την κύρια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ είχε πραγματοποιήσει διευρυμένες συνομιλίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, ο Χαφτάρ συνοδευόταν από τους τρεις γιους του, οι οποίοι ονομάζονται Σαντάμ, Χαλίντ και Μπιλκασίμ.

Στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο τουρκικό ΥΠΕΞ, συμμετείχε και ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Η παρουσία του υπουργού Ενέργειας στις συνομιλίες υποδηλώνει πιθανή εστίαση σε θέματα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα, αν και το περιεχόμενο των συζητήσεων δεν δημοσιοποιήθηκε λεπτομερώς από την τουρκική πλευρά.

Η ατζέντα και οι στόχοι των συζητήσεων

Το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα των συναντήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι δύο πλευρές συζήτησαν μια σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την Τουρκία και τη Λιβύη.

Επιπλέον, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σε διάφορους τομείς. Ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των θεσμών της Λιβύης. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή στη διαρκή σταθερότητα και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικοδόμηση ενός ενιαίου κράτους στη Λιβύη.

Δηλώσεις του Χαφτάρ και αναφορές για βίζα

Ο Χαλίφα Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα. Τόνισε ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, της Λιβύης και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με τον Χαλίφα Χαφτάρ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε στην άρση των απαιτήσεων βίζας για τους Λίβυους πολίτες. Η συμφωνία αυτή φέρεται να προέκυψε κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Χαφτάρ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki