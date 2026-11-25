Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, στην Αίγυπτο, έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα. Το περιστατικό συνέβη στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Καΐρου, στην περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, δυτικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Η φωτιά που προκλήθηκε επεκτάθηκε με ταχύτητα σε δεκάδες άλλα οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, δημιουργώντας ένα πύρινο μέτωπο.

Το χρονικό της έκρηξης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε πετρελαιοειδή και βρισκόταν υπό τη διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με προγενέστερη ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου, το όχημα εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη, προτού σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε συγκεκριμένα στο κυβερνείο της Γκίζας, πάνω από τη σήραγγα 10, στη συνοικία Αλ Ουαράκ της περιοχής Ιμπάμπα, κοντά στην περιφερειακή οδό της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη επεκτάθηκε ραγδαία και σε άλλα οχήματα που κινούνταν ή ήταν σταματημένα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν καταγράφουν οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από την περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνολικά, αναπτύχθηκαν 39 ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, μετά από εντατικές προσπάθειες, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Οι 15 τραυματίες διακομίστηκαν σε τρία νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ετοιμότητα νοσοκομείων και μέτρα στήριξης

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που προέκυψαν από την τραγωδία. Η εντολή αυτή αφορούσε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, διασφαλίζοντας την άμεση περίθαλψη των θυμάτων.

Παράλληλα, η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάγια Μόρσι, ζήτησε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η κ. Μόρσι ζήτησε να υπάρξει συνεργασία με την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες από το δυστύχημα.

Προσωρινός απολογισμός και έρευνες

Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου και το Υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της χώρας, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, παρέχοντας παράλληλα ιατρική φροντίδα στους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα και η επακόλουθη έκρηξη του βυτιοφόρου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis