Νέες εξελίξεις στις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη σηματοδοτεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Χαλίφα Χαφτάρ, σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη προχώρησε στη δημοσίευση του κειμένου του «επικυρωμένου» τουρκολιβυκού μνημονίου στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι κινήσεις αυτές έρχονται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τουρκίας να ενισχύσει τους δεσμούς της με όλα τα τμήματα της Λιβύης.

Η συνάντηση κορυφής στην τουρκική πρωτεύουσα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) και de facto ηγέτη του ανατολικού τμήματος της χώρας, με έδρα τη Βεγγάζη, Χαλίφα Χαφτάρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, και θεωρείται ως μια κίνηση που σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η επίσκεψη του Χαφτάρ στην Άγκυρα για διπλωματικές συνομιλίες εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τις σχέσεις της και με την ανατολική Λιβύη. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα διατηρεί ήδη στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν και ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν. Η παρουσία αυτών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Τουρκία στις συνομιλίες με τον Λίβυο στρατάρχη.

Η δημοσίευση του «επικυρωμένου» μνημονίου

Την ίδια ημέρα με τη συνάντηση Ερντογάν – Χαφτάρ, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη προχώρησε σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε το κείμενο του «επικυρωμένου» τουρκολιβυκού μνημονίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή έγινε υπό τον νόμο αριθμό 8 του έτους 2026.

Η Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύει το πλήρες κείμενο της εγκεκριμένης θαλάσσιας συμφωνίας και όλες τις διατάξεις της, γραμμένες στην αραβική γλώσσα. Το δημοσιευμένο κείμενο περιλαμβάνει επίσης τις συντεταγμένες της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως αυτές καθορίζονται στη συμφωνία. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την επικύρωση του μνημονίου από το λιβυκό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το λιβυκό Κοινοβούλιο είχε επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο στις 20 Οκτωβρίου. Η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από διάφορες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συμφωνία.

Εντατική διπλωματική κινητικότητα

Οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εντατικής διπλωματικής κινητικότητας που παρατηρείται μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Ντμπέιμπαχ στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τρίπολη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Η δέσμευση της Τουρκίας στην ανατολική Λιβύη ενισχύεται περαιτέρω, όπως φάνηκε και από προηγούμενες συναντήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν είχε συναντηθεί με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη τον περασμένο Αύγουστο. Επιπλέον, η Τουρκία φιλοξένησε τον γιο του Χαφτάρ, Χαλέντ Χαφτάρ, ο οποίος είναι αρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτές οι συναντήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει και να επεκτείνει την επιρροή της σε όλα τα τμήματα της Λιβύης.

Διεθνείς αντιδράσεις για το μνημόνιο

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό Κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου είχε προκαλέσει άμεσες και έντονες αντιδράσεις από ένα ευρύ φάσμα χωρών και διεθνών οργανισμών. Μεταξύ των πλευρών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επίσης εκφράσει την αντίδρασή της σχετικά με το μνημόνιο. Οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν τις διεθνείς διαστάσεις και τις ανησυχίες που εγείρει η συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία αφορά θαλάσσιες ζώνες και δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Newsit