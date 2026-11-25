Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Ρώσος αξιωματούχος την αποκάλεσε «γριά στρίγγλα» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η αντίδραση αυτή ήρθε μετά από δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, η οποία ζήτησε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια χειμερινή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Η πρόταση της προέδρου της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η Ρωσία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια χειμερινή εκεχειρία. Η πρόταση αυτή αφορούσε συγκεκριμένα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ίδια, μια τέτοια συμφωνία θα ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε τονίσει ότι η χειμερινή κατάπαυση του πυρός θα έπρεπε να περιλαμβάνει τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες από τα επανειλημμένα πλήγματα σε υποσταθμούς και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η οργισμένη απάντηση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν μέσω ανάρτησής του στο Χ. Στο μήνυμά του, ο Ρώσος αξιωματούχος χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για την πρόεδρο της Κομισιόν. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε μια χειμερινή εκεχειρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα», είπε η γριά στρίγγλα Ούρσουλα.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε μια υποτιμητική αναφορά: «Γιατί δεν πάνε αυτή και το κάθαρμά της από το Κίεβο να παίξουν ξανά με τις παλιές ιατρικές συσκευές της; Εκεί είχε μεγαλύτερη επιτυχία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το επίπεδο της έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Ρώσο αντιπρόεδρο να εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην πρόταση της Ευρωπαίας αξιωματούχου.

Το υπόβαθρο των ρωσικών επιθέσεων

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη χειμερινής εκεχειρίας έρχονται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των επανειλημμένων ρωσικών πληγμάτων. Αυτά τα πλήγματα έχουν στοχεύσει συστηματικά τις ενεργειακές της υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει κρίσιμους υποσταθμούς και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας σε κίνδυνο την παροχή ενέργειας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές αποσκοπεί στην ανακούφιση αυτής της κατάστασης κατά τους χειμερινούς μήνες, προστατεύοντας τον άμαχο πληθυσμό από τις επιπτώσεις της έλλειψης ενέργειας.

Οι θέσεις των δύο πλευρών

Η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντικατοπτρίζει την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών. Η έκκλησή της για εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές και ασφαλή διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μέρος των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης.

Από την άλλη πλευρά, η απάντηση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ως αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει την κατηγορηματική απόρριψη τέτοιων προτάσεων από τη Μόσχα. Η χρήση σκληρών εκφράσεων και η απόρριψη της πρότασης υπογραμμίζουν την αδιάλλακτη στάση της ρωσικής πλευράς απέναντι στις δυτικές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki