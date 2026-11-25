Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της. Η απόφαση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ως παράνομη, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο της Αθήνας όσο και του Καΐρου.

Ελλάδα και Αίγυπτος είχαν ήδη αποστείλει ρηματικές διακοινώσεις στον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας τον άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα της συμφωνίας.

Η ολοκλήρωση της επικύρωσης και οι πηγές της είδησης

Οι διαδικασίες επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ολοκληρώθηκαν με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της. Την είδηση αυτή μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση TRT.

Το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και της Τουρκίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης είχε εγκρίνει ομόφωνα το συγκεκριμένο μνημόνιο στις 20 Οκτωβρίου.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες

Η συμφωνία, όπως αναφέρεται από την ίδια πηγή, αποτελείται από έξι άρθρα και δύο παραρτήματα. Μέσω αυτής, καθορίστηκαν τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας.

Ο καθορισμός των ορίων έγινε βάσει 36 σημείων γεωγραφικών συντεταγμένων. Τα σημεία αυτά, σύμφωνα με τη συμφωνία, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

Προβλέψεις για διαβουλεύσεις και κοινή εκμετάλλευση πόρων

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, εάν ένα από τα δύο μέρη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κατά τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις καθορισμένες συντεταγμένες, οφείλει να ενημερώνει το άλλο μέρος και να διεξάγει διαβουλεύσεις μαζί του.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι οι δύο χώρες μπορούν να προχωρήσουν σε κοινές ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Αυτό αφορά πόρους που ενδέχεται να εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους.

Εξαιρέσεις από αναθεώρηση

Είναι σημαντικό ότι τα άρθρα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και τα σχετικά παραρτήματα εξαιρούνται από τον μηχανισμό αναθεώρησης και τροποποίησης που προβλέπει η συμφωνία.

Η έντονη αντίδραση της Ελλάδας

Η απόφαση επικύρωσης του μνημονίου είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η έγκριση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα» του.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η συμφωνία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες.

Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Αιγύπτου. Το Κάιρο απέστειλε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας τη θέση του.

Στην διακοίνωση τονίζεται ότι η πρόσφατη έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει τον νομικό του χαρακτήρα ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε έννομη συνέπεια έναντι του Καΐρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki