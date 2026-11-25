Η Πολωνία ζήτησε από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρριψης ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία. Το αίτημα αφορά περιπτώσεις όπου οι πύραυλοι κατευθύνονται προς εδάφη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Το ζήτημα τέθηκε μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής.

Η πολωνική πρόταση και το ιστορικό

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, το οποίο επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος, η Πολωνία έχει θέσει προς συζήτηση την πιθανότητα οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικούς πυραύλους. Η πρόταση αφορά την περίπτωση που οι πύραυλοι αυτοί, ενώ βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, εκτιμάται ότι έχουν ως στόχο εδάφη κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε ως άμεση συνέπεια της πτώσης τριών ρωσικών πυραύλων σε πολωνικό έδαφος την προηγούμενη εβδομάδα. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα άμυνας και αποτροπής, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία επηρεάζουν άμεσα τις γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ.

Συζητήσεις στις Βρυξέλλες και οι αντιδράσεις

Η πολωνική πρόταση συζητήθηκε τη Δευτέρα σε συνάντηση πρεσβευτών στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ορισμένες χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην ιδέα, ωστόσο η συζήτηση παρέμεινε σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν ελήφθη κάποια οριστική απόφαση. Η ιδέα χαρακτηρίζεται αμφιλεγόμενη στους κύκλους της Συμμαχίας.

Μια τέτοια επέκταση των αμυντικών ενεργειών του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ένα σενάριο που η Συμμαχία επιδιώκει να αποφύγει. Μετά τη συνεδρίαση, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκάφους με σύστημα προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) στην Πολωνία, με σκοπό την ενισχυμένη παρακολούθηση της ανατολικής περιοχής. Παράλληλα, εξετάζεται η αποστολή επιπλέον μέσων για την ενίσχυση της αεράμυνας.

Δηλώσεις Πολωνών αξιωματούχων

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, κατηγόρησε τη Μόσχα για «σκόπιμη πρόκληση» μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Η παραβίαση αυτή σημειώθηκε κοντά σε περιοχή όπου διεξάγονταν διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις ρωσικές προθέσεις.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βουαντίσουαφ Κοσίνιακ-Καμύς, δήλωσε στο Radio RMF FM ότι «αυτή η συζήτηση συνεχίζεται. Δεν ξεκίνησε μόλις τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά κατά τη γνώμη μου, μια χώρα μόνη της προφανώς δεν είναι ικανή να το κάνει αυτό». Ο ίδιος διέκρινε μεγαλύτερη προθυμία για διάλογο μεταξύ των συμμάχων, αλλά όχι ακόμα αποφασιστικότητα για άμεση δράση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ανέφερε στο πολωνικό ραδιόφωνο ότι «ένας πύραυλος ή drone που πλησιάζει τον εναέριο χώρο μας ήδη αποτελεί άμεση απειλή για εμάς». Ο Σικόρσκι εξέπρασε την πεποίθησή του ότι «η κατάρριψη ενός πυραύλου πάνω από την Ουκρανία κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας θα εμπίπτει στον ορισμό της αυτοάμυνας», υπογραμμίζοντας τη νομική βάση που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ενέργεια.

Προκλήσεις και κίνδυνοι υλοποίησης

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου θα απαιτούσε ομοφωνία μεταξύ όλων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και συντονισμό από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Συμμαχίας. Επιπλέον, θα ήταν πιθανώς απαραίτητη η πρόσβαση στον ουκρανικό εναέριο χώρο, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν πως η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί το ΝΑΤΟ άμεσα μέρος της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που η Συμμαχία έχει αποφύγει να ξεπεράσει μέχρι στιγμής, διατηρώντας μια στάση υποστήριξης προς την Ουκρανία χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή στις μάχες.

Εντεινόμενος προβληματισμός στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, τα αυξανόμενα περιστατικά σαμποτάζ που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης εντείνουν τον προβληματισμό των ευρωπαϊκών χωρών. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας σχετικά με τα όρια της αντίδρασης απέναντι στη Ρωσία και την ανάγκη για ενιαία και αποτελεσματική στρατηγική.

Η κατάσταση απαιτεί προσεκτική στάθμιση των κινδύνων και των οφελών κάθε ενέργειας, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η συζήτηση για την κατάρριψη πυραύλων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου για την ενίσχυση της άμυνας και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit