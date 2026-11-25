Η Βρετανία βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, καθώς η κυβέρνηση και οι αρχές ασφαλείας της χώρας θεωρούν απολύτως υπαρκτή την απειλή επίθεσης από drones. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα προστασίας από τη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη μεταφέρονται σε υπόστεγα και θωρακισμένα καταφύγια, ως μέτρο προστασίας από πιθανές επιθέσεις με drones.

Ενίσχυση της άμυνας και μέτρα προστασίας

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, στρατιωτικό προσωπικό έχει λάβει εντολή να τοποθετήσει δίχτυα από κέβλαρ. Αυτά τα δίχτυα προορίζονται για την προστασία από drones και καλύπτουν αεροσκάφη που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε διαδρόμους απογείωσης ή σε άλλα σημεία εντός των βρετανικών βάσεων. Τα δίχτυα χρησιμοποιούνται για πολεμικά αεροσκάφη σε βάσεις που στερούνται επαρκούς προστασίας.

Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται ως σαφής ένδειξη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει την άμυνά του στο εσωτερικό της χώρας. Η μεταφορά αεροσκαφών σε ασφαλή καταφύγια και η εγκατάσταση προστατευτικών διχτυών αποτελούν άμεσες απαντήσεις στην εκτιμώμενη απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Προειδοποιήσεις από την ηγεσία της RAF

Οι λεπτομέρειες για τα μέτρα αυτά έγιναν γνωστές την ώρα που ο αρχηγός της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας, Σερ Χαρβ Σμιθ, δήλωσε ότι η RAF πρέπει να εκπαιδευτεί στη διασπορά των αεροσκαφών της σε όλη τη χώρα. Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να αποτραπεί η καταστροφή πολλών αεροσκαφών με ένα μόνο πλήγμα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Τον Μάρτιο, ο Σμιθ είχε ήδη προειδοποιήσει για «τη νέα εποχή, κατά την οποία οι βάσεις της RAF δέχονται και πάλι επιθέσεις από αέρος». Η προειδοποίηση αυτή είχε γίνει μετά από ένα περιστατικό κατά το οποίο ένα drone έπληξε υπόστεγο στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή.

Ανάγκη για θωρακισμένα καταφύγια και περιστατικά drones

Στο πλαίσιο αυτό, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε το Κοινοβούλιο στις 22 Οκτωβρίου ότι έχει εντοπιστεί «μελλοντική ανάγκη για θωρακισμένα καταφύγια αεροσκαφών» (Hardened Aircraft Shelters) στις βάσεις της RAF. Αυτή η ανάγκη υποδεικνύει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροπορικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, στις 13 Νοεμβρίου, δυνάμεις ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για ύποπτη, μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones πάνω από τη βάση της RAF στο Λέικενχιθ. Σύμφωνα με την USAF, δεν υπήρξαν επιπτώσεις σε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Κινητοποίηση αρχών και πιθανές εξηγήσεις

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν η αστυνομία του υπουργείου Άμυνας και η αστυνομία του Σάφολκ για το περιστατικό στο Λέικενχιθ. Οι αρχές ενήργησαν άμεσα, με αποτέλεσμα «η κατάσταση να επιλυθεί γρήγορα», όπως ανακοινώθηκε. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων ασφαλείας δείχνει την ετοιμότητα αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ένας πρώην πιλότος του Βρετανικού Στρατού δήλωσε αργότερα ότι πιστεύει πως ο σχηματισμός τριών ελαφρών αεροσκαφών, στον οποίο συμμετείχε και ο ίδιος και ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στη βάση της RAF στο Μάρχαμ, ήταν αυτός που προκάλεσε τις αναφορές περί drones. Αυτή η δήλωση παρέχει μια πιθανή εξήγηση για ένα από τα αναφερόμενα περιστατικά.

Αποχώρηση αεροσκαφών από βρετανική βάση

Λίγες ημέρες νωρίτερα από τα παραπάνω περιστατικά, αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αεροσκάφη τύπου Osprey αποχώρησαν από τη βάση RAF του Μίλντενχαλ. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο των κινήσεων που παρατηρούνται στις βρετανικές αεροπορικές βάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki