Οι προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών ως κίνητρο, προκειμένου η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν τεθεί αθόρυβα στο ράφι. Το Κρεμλίνο έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορίας, επιμένοντας σε εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Η αλλαγή τακτικής σηματοδοτεί μια μετατόπιση του βάρους των συνομιλιών προς τα εδαφικά ζητήματα και τα θέματα ασφάλειας.

Οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ

Κατά τους τελευταίους μήνες, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχαν προτείνει διάφορες ιδέες για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Αυτές περιλάμβαναν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα, καθώς και σε επιχειρήσεις παραγωγής τιτανίου.

Στις προτάσεις τους συμπεριλαμβανόταν επίσης η επανέναρξη των πωλήσεων αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη. Ο βασικός σκοπός αυτών των οικονομικών κινήτρων ήταν να δελεάσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να θέσει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία.

Η αρχική αντίδραση και η μεταστροφή του Κρεμλίνου

Αρχικά, οι Ρώσοι αξιωματούχοι αντέδρασαν θετικά στις αμερικανικές προτάσεις. Έβλεπαν στην υπόσχεση επιχειρηματικών συμφωνιών έναν τρόπο να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει έκτοτε ψυχρανθεί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Η ρωσική πλευρά επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει εδάφη και να προβεί σε άλλες παραχωρήσεις, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες, με αντάλλαγμα την ειρήνη. Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι οι οικονομικές προτάσεις δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Αλλαγή τακτικής από την κυβέρνηση Τραμπ

Κατόπιν των εξελίξεων, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους για την αλλαγή τακτικής. Οι εταιρικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης προς τη Ρωσία, όπως επιβεβαίωσαν πέντε αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την εξέλιξη.

Το βάρος των συζητήσεων έχει μετατοπιστεί πλέον στα εδαφικά ζητήματα και στα θέματα ασφάλειας. Αυτή η μεταβολή αντανακλά την αναγνώριση ότι οι οικονομικές δελεάσεις δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα στην ρωσική πλευρά, η οποία παραμένει σταθερή στις γεωπολιτικές της απαιτήσεις.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και οι ρωσικές απαιτήσεις

Στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές συμφωνίες. Αντίθετα, ενέτειναν τις σκληρές απαιτήσεις τους προς την αμερικανική πλευρά.

Έγινε σαφές ότι ο Πρόεδρος Πούτιν δεν είναι ανοιχτός σε παράπλευρες συμφωνίες που θα μπορούσαν να μετριάσουν τη στάση του. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι «έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ήταν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο», υπογραμμίζοντας την αμετακίνητη θέση της Μόσχας.

Η ρωσική βεβαιότητα και η αμερικανική απάντηση

Η Μόσχα φαίνεται βέβαιη ότι οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία ειρήνης θα οδηγούσε πιθανότατα σε χαλάρωση των κυρώσεων. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την επιστροφή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή της ότι δεν χρειάζεται επιπλέον οικονομικά κίνητρα για να αλλάξει τη στάση της.

Παρόλα αυτά, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «μη ακριβές» όταν του ζητήθηκε σχόλιο. Δήλωσε ότι «οργανώνουμε τα διαπραγματευτικά μας κανάλια και θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι, και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα στοιχείο», αναφερόμενος στη μεταπολεμική οικονομική εμπλοκή με τη Μόσχα.

Άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν ήταν πρόθυμος να δεχθεί τις προτάσεις αυτές, αν και η πλήρης διατύπωση της δήλωσης δεν είναι διαθέσιμη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis