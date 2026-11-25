Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei κρίθηκε ένοχη την Τρίτη από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης ποινικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κατηγορίες αφορούσαν την εξαπάτηση τραπεζών σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιράν, καθώς και την κλοπή εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες. Η ετυμηγορία εκδόθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν.

Η απόφαση των ενόρκων

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν έκριναν τη Huawei ένοχη για 10 από τις συνολικά 12 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και την υποκλοπή εμπορικών απορρήτων από αμερικανικές εταιρείες. Η ποινική υπόθεση είχε ανοίξει το 2018, με την αμερικανική κυβέρνηση να εντάσσει την επόμενη χρονιά, το 2019, τη Huawei σε εμπορική μαύρη λίστα, περιορίζοντας την πρόσβασή της στην αμερικανική τεχνολογία εν μέσω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόμως, το δικαστήριο αθώωσε την κινεζική εταιρεία από δύο κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η Huawei κρίθηκε αθώα για τη συνωμοσία για παρακώλυση της δικαιοσύνης, καθώς και για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μια κατηγορία που υποστήριζε ότι η εταιρεία λειτουργούσε ως εγκληματική επιχείρηση. Η αθώωση αυτή, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δικαίωσε την «καλόπιστη κουλτούρα συμμόρφωσης» της εταιρείας.

Οι λεπτομέρειες των κατηγοριών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του 2018, η Huawei παραπλάνησε συγκεκριμένες τράπεζες, όπως τις HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas, σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιράν. Αυτή η παραπλάνηση αποτελούσε παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί κατά της χώρας.

Οι δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν είχαν αρχίσει να αποκαλύπτονται ήδη από το 2012 και το 2013, μέσω δημοσιευμάτων του πρακτορείου Reuters, τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη διάρκεια της δίκης. Η εισαγγελέας Μέρεντιθ Άρφα δήλωσε κατά τις τελικές αγορεύσεις την περασμένη εβδομάδα ότι «Αφού τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αμφισβητούν τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, το ίδιο έκαναν και οι τράπεζες της Huawei».

Η διαδικασία της δίκης και η ανακοίνωση ποινών

Η δίκη διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες, με τους εισαγγελείς να καλούν πάνω από 60 μάρτυρες για να καταθέσουν. Από την πλευρά της υπεράσπισης, κλήθηκαν 15 μάρτυρες. Η διαδικασία ήταν εκτεταμένη και περιλάμβανε την εξέταση πολλών στοιχείων και μαρτυριών.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιες ακριβώς ποινές θα αντιμετωπίσει η Huawei μετά την ετυμηγορία. Η ομοσπονδιακή περιφερειακή δικαστής Αν Ντόνελι αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της επί των ποινών στις 14 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι αντιδράσεις μετά την ετυμηγορία

Ο Μπράιαν Χέμπερλιγκ, δικηγόρος της Huawei, εξέφρασε την απογοήτευση της εταιρείας για τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η αθώωση για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης δικαίωσε την «καλόπιστη κουλτούρα συμμόρφωσης» της εταιρείας. Ο κ. Χέμπερλιγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Huawei «αναμένει πλήρως να ασκήσει έφεση» κατά της απόφασης.

Από την πλευρά της, η ίδια η Huawei αντέτεινε σε ανακοίνωσή της ότι «οι κατηγορίες σε βάρος του ομίλου είναι ανυπόστατες» τόσο από «νομική» άποψη όσο και από αυτή των «γεγονότων». Ο όμιλος πρόσθεσε πως θα εξετάσει «σχολαστικά» την απόφαση και εξετάζει τη λήψη «όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με απαγορεύσεις, αποκλεισμούς και κυρώσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοσέλα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «Λίγα εγκλήματα είναι τόσο σοβαρά όσο η επί δεκαετίες τακτική της Huawei να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, να παραβιάζει την ιερότητα του αμερικανικού εμπορίου και να παρεμποδίζει την εφαρμογή των αμερικανικών νόμων». Αντίστοιχα, ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλαντς, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι «για δεκαετίες, η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους στη βάση ψεμάτων και κλοπών. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν».

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki