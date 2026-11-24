Ο Άρειος Πάγος εξέδωσε μια σημαντική δικαστική απόφαση που καθορίζει την ευθύνη των επιχειρηματιών έναντι των εργαζομένων, ακόμα και μετά από αλλαγή ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το κλείσιμο μιας επιχείρησης και η επαναλειτουργία της με διαφορετικό ιδιοκτήτη δεν σημαίνει αυτόματη απαλλαγή του νέου επιχειρηματία από τις οφειλές προς το προσωπικό.

Η απόφαση 1129/2026 υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματικής συνέχειας μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και των σχετικών οφειλών, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του επιχειρηματία που την εκμεταλλεύεται. Αυτή η κρίση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κρίσιμη απόφαση του Αρείου Πάγου

Η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις οφειλές που προκύπτουν από μισθούς, υπερωρίες και αποζημιώσεις, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια για το πότε ευθύνεται και ο νέος ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. Το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε πως η αλλαγή του προσώπου του επιχειρηματία δεν διακόπτει την ευθύνη για τις υφιστάμενες οφειλές, εφόσον διαπιστώνεται η ουσιαστική συνέχεια της δραστηριότητας.

Με αυτή την απόφαση, ο Άρειος Πάγος αναδεικνύει τη σημασία της πραγματικής συνέχειας μιας επιχείρησης, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κρίση αυτή αποτελεί οδηγό για παρόμοιες περιπτώσεις όπου επιχειρείται η αποφυγή υποχρεώσεων μέσω φαινομενικών αλλαγών στην ιδιοκτησία.

Η υπόθεση του ψητοπωλείου

Η συγκεκριμένη υπόθεση που απασχόλησε τα δικαστήρια αφορούσε μία εργαζόμενη σε ψητοπωλείο. Η εργαζόμενη διεκδικούσε δεδουλευμένες αποδοχές, προσαυξήσεις για υπερωριακή και νυχτερινή εργασία, επιδόματα, αποδοχές αδείας, καθώς και τη διαφορά από την αποζημίωση απόλυσης.

Μετά την απόλυσή της, η αρχική εργοδότρια, η μητέρα, διέκοψε τη λειτουργία της επιχείρησης. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο γιος της άνοιξε ένα νέο ψητοπωλείο σε κοντινή τοποθεσία, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, διατηρούσε ουσιαστικά την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία που έδειξαν συνέχεια

Τα δικαστήρια, εξετάζοντας την υπόθεση, διαπίστωσαν μια σειρά από στοιχεία που υποδήλωναν τη συνέχεια της επιχείρησης, παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Το νέο κατάστημα χρησιμοποιούσε τα ίδια διακριτικά γνωρίσματα με το παλαιό, ενώ διατήρησε και τους ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Επιπλέον, ασκούσε την ίδια ακριβώς δραστηριότητα, αξιοποιώντας μηχανήματα και εξοπλισμό που ανήκαν στην προηγούμενη επιχείρηση. Σημαντικό στοιχείο ήταν επίσης ότι είχε προσλάβει περίπου τους μισούς εργαζομένους του παλαιού καταστήματος. Ο νέος ιδιοκτήτης, ο γιος, εργαζόταν επί χρόνια στην επιχείρηση της μητέρας του, γεγονός που ενίσχυσε την κρίση περί συνέχειας.

Η απόφαση του Εφετείου και η επικύρωση από τον Άρειο Πάγο

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, το Εφετείο έκρινε ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μεταβίβαση επιχείρησης. Αναγνώρισε την υποχρέωση τόσο της μητέρας όσο και του γιου να καταβάλουν, με εις ολόκληρον ευθύνη, τις απαιτήσεις της εργαζομένης. Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων ανήλθε σε 53.763,35 ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων.

Οι δύο επιχειρηματίες προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο με αίτηση αναίρεσης, η οποία όμως απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η απόφαση του Εφετείου διέθετε πλήρη και επαρκή αιτιολογία, επικυρώνοντας έτσι την υποχρέωση καταβολής των οφειλών.

Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα

Η απόφαση του Αρείου Πάγου βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στις διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, όταν μεταβιβάζεται μια επιχείρηση, ο αποκτών ευθύνεται για τα χρέη που συνδέονται με αυτήν, μέχρι την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι εξακολουθεί να ευθύνεται και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης για τα χρέη αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η ευθύνη αυτή μπορεί να αφορά ακόμη και εργαζομένους που έχουν ήδη απολυθεί πριν από την επίσημη ή ουσιαστική μεταβίβαση της επιχείρησης, ενισχύοντας την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit