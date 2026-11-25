Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η υπόθεση βιασμού και άγριας δολοφονίας της 62χρονης Τζιν Γιου. Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε στο σπίτι της, στην περιοχή της Τσάιναταουν. Ως δράστης φέρεται ο 25χρονος Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο, με καταγωγή από την Ονδούρα, ενώ το βαρύ ποινικό του μητρώο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Η άγρια επίθεση στην Τσάιναταουν

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 25χρονος δράστης φέρεται να δολοφόνησε την 62χρονη Τζιν Γιου στραγγαλίζοντάς την. Για τον στραγγαλισμό χρησιμοποιήθηκε ένα μαύρο καλώδιο, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Νέα Υόρκη. Η γυναίκα βρέθηκε μπρούμυτα, σε μια λίμνη αίματος, και χωρίς το παντελόνι της, γεγονός που υποδηλώνει βιασμό.

Στο πλαίσιο της ίδιας επίθεσης, ο Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο φέρεται επίσης να τραυμάτισε στο κεφάλι τον 66χρονο συγκάτοικο του θύματος. Για τον τραυματισμό χρησιμοποίησε ένα σπασμένο μπουκάλι μπίρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν πως το περιστατικό ενδέχεται να ξεκίνησε ως απόπειρα διάρρηξης και να κατέληξε στην άγρια δολοφονία της 62χρονης.

Το βαρύ ποινικό μητρώο του 25χρονου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο κατηγορούμενος, Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο, φέρεται να διαμένει παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποινικό του μητρώο είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς έχει συλληφθεί συνολικά 38 φορές στη Νέα Υόρκη. Οι συλλήψεις αυτές καταγράφηκαν από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει παραμείνει υπό κράτηση για μεγάλο διάστημα.

Ειδικότερα, ο 25χρονος φέρεται να έχει μπει παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μεξικό την 11η Μαρτίου 2022. Τότε συνελήφθη από συνοριοφύλακες στην Γιούμα της Αριζόνα, με αποτέλεσμα την απέλασή του. Παρόλα αυτά, ο Μαλντονάδο επέστρεψε στη χώρα. Η υπόθεση του άρχισε να απασχολεί τις αρχές στις αρχές του προηγούμενου έτους, όταν συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα για πλημμέλημα μικροκλοπής. Μετά από αυτό το περιστατικό, πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αρχές τις 38 φορές που αναφέρθηκαν.

Η αμφιλεγόμενη απελευθέρωση πριν τη δολοφονία

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν τη μεγαλύτερη εντύπωση και οργή είναι το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος μόλις μία ημέρα πριν από τη δολοφονία της Τζιν Γιου. Η απελευθέρωση αυτή έγινε κατόπιν της εκδίκασης μιας υπόθεσης κλοπής. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την κράτησή του, ωστόσο η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ απέρριψε το αίτημα.

Η δικαστής είχε θέσει εγγύηση 3.000 δολαρίων ή εγγυοδοσία 9.000 δολαρίων για την απελευθέρωσή του. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Μαλντονάδο αφέθηκε ελεύθερος χωρίς χρηματική εγγύηση μία ημέρα πριν από την υποτιθέμενη δολοφονία. Επιπλέον, είχε τουλάχιστον τέσσερα ICE detainers πριν από το φονικό, ενώ μόνο τον τρέχοντα μήνα είχε συλληφθεί 11 φορές.

Αντιδράσεις για τις πολιτικές ασύλου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς ο Μαλντονάδο φέρεται να διαμένει παράνομα στις ΗΠΑ. Η συχνότητα των συλλήψεών του, 38 φορές από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή, χωρίς να έχει παραμείνει υπό κράτηση, έχει φέρει στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με τις πολιτικές ασύλου της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με πηγές των αρχών, ο 25χρονος απέφυγε την επιβολή των μέτρων της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) υπό τις πολιτικές ασύλου της πόλης.

Η δολοφονία της 62χρονης Τζιν Γιου και το ιστορικό του φερόμενου δράστη έχουν εντείνει τις συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περιπτώσεις παράνομων μεταναστών με βαρύ ποινικό μητρώο. Η οργή της κοινής γνώμης είναι έκδηλη για το γεγονός ότι ένας κατηγορούμενος με τόσες συλλήψεις βρισκόταν ελεύθερος και διέπραξε ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit