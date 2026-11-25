Η έξοδος του τουρκικού ωκεανογραφικού «Τσεσμέ» νότια του Καστελλόριζου επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια τακτική της Άγκυρας να αμφισβητεί εμπράκτως την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η νέα αυτή κινητικότητα, με το τουρκικό υδρογραφικό-ωκεανογραφικό σκάφος TCG Çeşme (A-599) σε θαλάσσια περιοχή νότια του συμπλέγματος της Μεγίστης, δεν αποτελεί ένα τυχαίο ή μεμονωμένο επιχειρησιακό γεγονός. Αντιθέτως, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, μεθοδικά σχεδιασμένο αναθεωρητικό χάρτη, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που η Άγκυρα αισθάνεται ότι οι περιφερειακές εξελίξεις την προσπερνούν.

Η στρατηγική σημασία του Καστελλόριζου

Η επιλογή της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής νότια του Καστελλόριζου φέρει ισχυρότατο γεωπολιτικό συμβολισμό. Το σύμπλεγμα της Μεγίστης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς είναι ένα σημείο όπου τέμνονται τα συμφέροντα και οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Η παρουσία του τουρκικού σκάφους σε αυτή τη ζώνη υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μια περιοχή κρίσιμης γεωστρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και το διεθνές δίκαιο

Μέσω της παρουσίας ενός κρατικού ερευνητικού σκάφους στη συγκεκριμένη ζώνη, η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να δώσει υλική υπόσταση στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan). Με αυτή την ενέργεια, αμφισβητείται στην πράξη το θεμελιώδες αξίωμα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), το οποίο ορίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη επήρεια σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Για την Άγκυρα, η αναγνώριση θαλασσίων ζωνών στο σύμπλεγμα της Μεγίστης ισοδυναμεί με γεωγραφικό εγκλωβισμό της στον κόλπο της Αττάλειας. Παράλληλα, θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε αποκοπή της από τη λεκάνη της Λεβαντίνης, η οποία αποτελεί το ανατολικότερο και βαθύτερο τμήμα της Μεσογείου Θάλασσας.

Για τους λόγους αυτούς, η Τουρκία επιδιώκει συστηματικά να αποδείξει ότι η περιοχή αυτή δεν τελεί υπό ελληνική δικαιοδοσία, αλλά αποτελεί χώρο δικής της ευθύνης και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η μεθοδολογία της Άγκυρας για τη συντήρηση της έντασης

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η τουρκική πλευρά για τη συντήρηση της έντασης στην περιοχή δεν βασίζεται στη λογική μιας άμεσης στρατιωτικής σύρραξης, η οποία θα είχε ανυπολόγιστο κόστος και για τις δύο πλευρές, κάτι που η Άγκυρα φαίνεται να αποφεύγει.

Αντιθέτως, η τακτική αυτή επικεντρώνεται στη συστηματική κατασκευή «γκρίζων» θαλάσσιων ζωνών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εργαλειοποίησης διεθνών διαδικασιών ναυτιλιακής ασφάλειας, με κεντρικό εργαλείο την έκδοση παράτυπων αγγελιών προς ναυτιλλομένους (NAVTEX).

Διπλωματικά αδιέξοδα και κινήσεις εντυπωσιασμού

Η έξοδος του «Τσεσμέ» και η γενικότερη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο ερμηνεύονται ως κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες έρχονται σε μια περίοδο που η Τουρκία αντιμετωπίζει διπλωματικά αδιέξοδα. Αυτές οι ενέργειες ακολουθούν τις διεθνείς αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την διεθνή κοινότητα.

Η Άγκυρα, μέσω τέτοιων ενεργειών, επιδιώκει να διατηρήσει την ατζέντα της στην περιοχή, επαναφέροντας τον αναθεωρητικό της χάρτη κάθε φορά που αισθάνεται ότι οι περιφερειακές εξελίξεις την προσπερνούν και την αφήνουν εκτός των κύριων διεργασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos