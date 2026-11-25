Η Διεθνής Αμνηστία διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν δημιουργήσει συνθήκες που εμποδίζουν τις Παλαιστίνιες γυναίκες τόσο να συλλάβουν όσο και να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους. Σε νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η διεθνής οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εστιάζει στις γυναίκες και τα κορίτσια στη Γάζα, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην αναπαραγωγική τους υγεία. Η έκθεση καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τη γενοκτονία, συμπεριλαμβάνοντας τις επιθέσεις κατά της αναπαραγωγικής υγείας των Παλαιστινίων.

Συνθήκες που εμποδίζουν την αναπαραγωγική υγεία

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε απαραίτητη ιατρική περίθαλψη αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Γάζα. Επιπλέον, η καταστροφή των υγειονομικών υποδομών, όπως νοσοκομεία και κλινικές, καθώς και οι σοβαρές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, έχουν πλήξει καθοριστικά την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Αυτές οι συνθήκες, όπως αναφέρεται, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι Παλαιστίνιες γυναίκες δυσκολεύονται σημαντικά να εκπληρώσουν το δικαίωμά τους στην αναπαραγωγή και να έχουν ασφαλείς κυήσεις και τοκετούς.

Η οργάνωση εκτιμά ότι η συνεχιζόμενη εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, παρά τις ευρέως γνωστές ανθρωπιστικές συνέπειές τους, δημιουργεί «σοβαρό» φόβο ότι πρόκειται για μια σκόπιμη πολιτική. Ωστόσο, η Διεθνής Αμνηστία διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα με απόλυτη βεβαιότητα, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

Έκκληση για διερεύνηση εγκλημάτων γενοκτονίας

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει μια σαφή και επιτακτική έκκληση προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να διερευνήσει επισταμένως το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τη γενοκτονία. Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης διερεύνησης, η οργάνωση ζητά να συμπεριληφθούν ρητά και οι επιθέσεις που πλήττουν την αναπαραγωγική υγεία των Παλαιστινίων γυναικών, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οργάνωση υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα σκοτώσει, τραυματίσει, εκτοπίσει βίαια και κρατήσει γυναίκες και κορίτσια στη Γάζα. Αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις χαρακτηρίζονται από τη Διεθνή Αμνηστία ως «αναπόσπαστο μέρος» της συνεχιζόμενης γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων, αναδεικνύοντας τη συστηματική φύση των ενεργειών που καταγγέλλονται.

Η αντίδραση του ισραηλινού οργανισμού COGAT

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός οργανισμός COGAT, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό πολιτικών υποθέσεων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας. Ο COGAT κατηγόρησε την οργάνωση ότι «αναπαράγει ψευδείς αφηγήσεις της Χαμάς», θέτοντας εν αμφιβόλω την αξιοπιστία των ευρημάτων της έκθεσης.

Η δήλωση αυτή του COGAT αποτελεί την επίσημη αντίδραση του οργανισμού στις σοβαρές κατηγορίες που διατυπώνονται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η απόρριψη των ισχυρισμών από την ισραηλινή πλευρά αναδεικνύει την ένταση των αντιδράσεων και την πολυπλοκότητα της κατάστασης γύρω από το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάση δεδομένων και ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ των γενικότερων παραβιάσεων και των επιπτώσεων στις γυναίκες. Η σύνταξή της βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα σύνολο 228 συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, προσφέροντας μια εικόνα της κατάστασης από πρώτο χέρι.

Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθησαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026, καλύπτοντας μια σημαντική περίοδο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της οργάνωσης, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα περιστατικά γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή βρίσκονταν εντός μαιευτικών εγκαταστάσεων, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και σε χώρους που θα έπρεπε να είναι ασφαλείς.

Με πληροφορίες από: Enikos