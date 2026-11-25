Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των κολομβιανών αρχών στην Καρταχένα, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της χώρας, για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από ένοπλους σε σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2026, αφορά δράστες που είχαν αρχικά πάρει περίπου 30 ανθρώπους ως ομήρους, αφού κατέφυγαν στο κατάστημα έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής. Μέχρι στιγμής, 10 άτομα έχουν απελευθερωθεί, ενώ η ένταση στον χώρο του καταστήματος Éxito στην περιοχή La Castellana συμπληρώνει 11 ώρες.

Το χρονικό της ομηρίας στην Καρταχένα

Η κατάσταση ομηρίας ξεκίνησε όταν ένοπλοι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα. Εκεί, οι δράστες πήραν αρχικά περίπου 30 ανθρώπους ως ομήρους, μετατρέποντας το κατάστημα σε πεδίο κρίσης και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές της Κολομβίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο κατάστημα Éxito, το οποίο βρίσκεται στον τομέα της La Castellana, στο νότιο τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία, από τους αρχικούς ομήρους, 15 είχαν αφεθεί ελεύθεροι σε δύο διαδοχικές φάσεις. Οι υπόλοιποι παρέμεναν υπό τον έλεγχο των ενόπλων, οι οποίοι είχαν ταμπουρωθεί μέσα στο σούπερ μάρκετ. Η επιχείρηση των κολομβιανών αρχών για την απελευθέρωση των ομήρων βρισκόταν σε εξέλιξη για αρκετές ώρες, με την ένταση να παραμένει υψηλή.

Επιχείρηση διάσωσης και ενισχύσεις

Οι κολομβιανές αρχές ξεκίνησαν μια εκτεταμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Στον τόπο του συμβάντος υπήρξε άμεση ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, με την άφιξη περιπολικών και νέων ένστολων που επιδιώκουν να ελέγξουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προχωρήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων της δημόσιας τάξης ενισχύθηκε περαιτέρω με την παρουσία ενός λεωφορείου του Εθνικού Ναυτικού, ενώ αναμενόταν να συμμετάσχουν και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του στρατού. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κρίσης.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας στην Καρταχένα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μετέβη προσωπικά στην Καρταχένα. Ο σκοπός της παρουσίας του είναι να επιβλέψει από κοντά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Η παρουσία του προέδρου υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητα των αρχών να διαχειριστούν την ομηρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι απαιτήσεις των δραστών και η εξέλιξη της κρίσης

Οι ένοπλοι που κρατούν τους ομήρους έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις προς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων Éxito. Ζητούν ένα υψηλό χρηματικό ποσό, το οποίο θέλουν να τους παραδοθεί μέσα σε μαύρες σακούλες. Επιπλέον, ζητούν δύο φιμέ camionetas, τα οποία οχήματα απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η επιχείρηση διάσωσης εξελίσσεται.

Ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ένταση στην Καρταχένα συμπληρώνει περίπου 11 ώρες. Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για την απελευθέρωση 10 ατόμων από τους ομήρους. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 20 άνθρωποι συνεχίζουν να κρατούνται στον χώρο του σούπερ μάρκετ. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κρίσης, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ενόπλων.

Με πληροφορίες από: Enikos