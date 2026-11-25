Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους, τα οποία υπέστησαν κατά τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, στις 22 Νοεμβρίου. Την είδηση ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ την ευθύνη για την επιχείρηση έχει αναλάβει η Ουκρανία.

Θάνατος Λίβυων στρατιωτικών και η ανακοίνωση

Οι δύο Λίβυοι στρατιωτικοί, μέλη των ναυτικών δυνάμεων της χώρας, έχασαν τη ζωή τους μετά από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη ναυτική βάση της Βεγγάζης. Τα τραύματά τους αποδείχθηκαν μοιραία, με την είδηση του θανάτου τους να γίνεται γνωστή από τις τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η επίθεση, η οποία έπληξε ρωσικά πλοία στην περιοχή, προκάλεσε τον τραυματισμό των στρατιωτικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, όπως αναφέρθηκε. Η Βεγγάζη αποτελεί τη σημαντικότερη πόλη της ανατολικής Λιβύης και το λιμάνι της ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Οι δηλώσεις των Λιβυκών αρχών

Ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και υπερηφάνεια για τους δύο στρατιωτικούς. Σε ανάρτησή του στο Facebook, απέτισε φόρο τιμής στους «δύο ήρωες των ναυτικών δυνάμεών μας», επισημαίνοντας ότι έχασαν τη ζωή τους από τα τραύματά τους, τα οποία υπέστησαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, όταν η επίθεση έπληξε τη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, εξέπρασε τα συλλυπητήριά του προς το γενικό επιτελείο των ΛΑΕΔ. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χαμάντ έκανε λόγο για μια «ύπουλη ουκρανική επίθεση εναντίον του λιμανιού της Βεγγάζης», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και την προέλευση της επίθεσης.

Η ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία

Την ευθύνη για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε λιμενική εγκατάσταση και στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Βεγγάζης ανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή, επηρεάζοντας την σημαντικότερη πόλη της ανατολικής Λιβύης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ουκρανική πλευρά, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση μιας ρωσικής κορβέτας. Επιπλέον, επλήγη και ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, προκαλώντας ζημιές στα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η μέθοδος και το πλαίσιο της επίθεσης

Ο πρόεδρος Ζελένσκι διευκρίνισε ότι για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα, τα οποία ήταν ουκρανικής κατασκευής. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «υποδειγματική», τονίζοντας την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της δράσης των ουκρανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέταξε την επίθεση στο πλαίσιο των αντιποίνων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισβολή αυτή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, και έκτοτε η Ουκρανία έχει αναλάβει διάφορες ενέργειες ως απάντηση στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις στη Λιβύη

Οι επιθέσεις στη Βεγγάζη προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις και στις δύο αντίπαλες πολιτικές πλευρές της Λιβύης. Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου τον βαθύ πολιτικό διχασμό που επικρατεί στη χώρα, καθώς οι δύο πλευρές αντιμετώπισαν το γεγονός με διαφορετικό τρόπο, αν και αμφότερες εξέφρασαν την αντίδρασή τους.

Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη πολιτικά, και οι επιθέσεις αυτές φανέρωσαν για μια ακόμη φορά τις εντάσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των αντίπαλων παρατάξεων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos