Το Κίεβο βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών το βράδυ της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου του 2026. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Συντρίμμια από τα drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεκαεξαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, με τους τραυματίες να δέχονται επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, δέχθηκε εκ νέου πλήγματα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη το βράδυ της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου του 2026. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες αυτής της επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε, τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πληγμάτων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Αυτή η νέα επίθεση αποτελεί μέρος μιας εντατικοποίησης των ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα τους τελευταίους μήνες. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμες έχουν αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των επιθέσεών τους, προκαλώντας ένα κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας στους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Πυρκαγιά και τραυματισμοί στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι

Από τα συντρίμμια των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκλήθηκε πυρκαγιά σε μία δεκαεξαώροφη πολυκατοικία. Το περιστατικό αυτό συνέβη στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, όπως αναφέρθηκε από τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στο κτίριο, προσθέτοντας στις επιπτώσεις της νυχτερινής επίθεσης.

Οι δύο τραυματίες που αναφέρθηκαν από τον δήμαρχο δέχθηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της επίθεσης. Η παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας ήταν απαραίτητη, καθώς τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα ανθρώπινους τραυματισμούς. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Αναφορές για εκρήξεις πριν την επίσημη ενημέρωση

Πριν από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε ο δήμαρχος Κλίτσκο, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε ήδη μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με εκρήξεις που ακούγονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτές οι αρχικές αναφορές υπογράμμιζαν την κλιμάκωση της κατάστασης στην πόλη, πριν ακόμη γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα drones.

Οι εκρήξεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους του Κιέβου, οι οποίοι έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες. Η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται και η απειλή από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι διαρκής.

Φόβοι για τον πιο δύσκολο χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει έντονους φόβους σχετικά με τον επερχόμενο χειμώνα. Αρκετοί εκφράζουν την ανησυχία πως αυτός ο χειμώνας θα αποδειχθεί ο πιο δύσκολος για την Ουκρανία, από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι συνεχείς επιθέσεις με drones και άλλα μέσα δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες. Η προοπτική ενός χειμώνα με συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ελλείψεις εντείνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς οι υποδομές τίθενται συχνά στο στόχαστρο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki