Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας ότι οι ουκρανικές δυνάμες πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ρωσική κορβέτα Mercury βυθίστηκε και ένα επιθετικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε, ενώ χτυπήθηκε και το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV ANGARA. Η επιχείρηση αυτή, η οποία έλαβε χώρα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σηματοδοτεί την εξάπλωση του πολέμου στη Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η επιβεβαίωση του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών πλοίων, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που είχαν διατυπωθεί. Στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται και από βίντεο της επίθεσης, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και όλων των ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Δήλωσε επίσης ότι έλαβε λεπτομερείς αναφορές για την εξέλιξη της επιχείρησης τόσο χθες όσο και σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι οι προκαθορισμένοι στόχοι επλήγησαν επιτυχώς.

Η επίθεση με θαλάσσια drones

Η επιχείρηση διαδραματίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά drones, τα οποία είναι ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αναχαιτίσει τα drones και να αντιμετωπίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Mercury βυθίστηκε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κορβέτα Mercury αποτελεί ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το πλοίο αυτό τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μαζί με την κορβέτα, καταστράφηκε και ένα επιθετικό ελικόπτερο τύπου Ka-27, το οποίο βρισκόταν στο πλοίο.

Το χτύπημα στο φορτηγό πλοίο MV ANGARA

Εκτός από την κορβέτα, δεύτερος στόχος της ουκρανικής επιχείρησης ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου MV ANGARA. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν από τον εχθρό για τη μεταφορά όπλων, γεγονός που το καθιστούσε στρατηγικό στόχο.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν το πλοίο να χτυπηθεί, όπως επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του. Η επιχείρηση αυτή, με τους δύο στόχους, αποτελεί μέρος της απάντησης της Ουκρανίας στη ρωσική επιθετικότητα.

Εξάπλωση του πολέμου στη Μεσόγειο

Η επίθεση των Ουκρανών με θαλάσσια drones, μακριά από τα συνήθη θέατρα επιχειρήσεων, σηματοδοτεί την εξάπλωση του πολέμου στη Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση, τονίζοντας τη σημασία της.

Αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική επέκταση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπενθυμίζεται ότι ένα αντίστοιχο θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί και στη Λευκάδα, γεγονός που αναδεικνύει την παρουσία τέτοιων συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Συνέχιση επιχειρήσεων και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ουκρανικές δυνάμες θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. «Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας του.

Ταυτόχρονα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την προσπάθεια για ανάπτυξη ουκρανικών οπλικών συστημάτων, ως μέρος της στρατηγικής απάντησης στον πόλεμο. Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία!», ενισχύοντας το μήνυμα αντίστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki