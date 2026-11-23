Ο καιρός αλλάζει σταδιακά, αφήνοντας πίσω τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών και οδηγώντας τη χώρα σε ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε περισσότερες ορεινές περιοχές. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται ιδιαίτερα στην Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε και προβλέπονται τα πιο αξιόλογα φαινόμενα.

Η εξέλιξη του καιρού και οι θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για δύο διαδοχικές πτώσεις του υδραργύρου, με την πρώτη αισθητή ψυχρή μεταβολή να αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας. Μια πρόσκαιρη άνοδος που πιθανώς θα ακολουθήσει δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Παράλληλα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα υποχώρηση της θερμοκρασίας στις αρχές Δεκεμβρίου, αν και η ένταση και η διάρκεια αυτής της μεταβολής δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η θερμοκρασία αναμενόταν να σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Αυτό θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βόρεια, και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, προβλέπονταν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα εντονότερα φαινόμενα να σημειώνονται στα δυτικά, τα βορειοανατολικά, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού και νότιου Αιγαίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εστιάζει στην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ισχυρό σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις. Μάλιστα, στα βορειοδυτικά, τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας. Αυτό το σκηνικό ενισχύεται καθώς ο καιρός μπαίνει σε μια πιο χειμωνιάτικη φάση. Οι χιονοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά την Παρασκευή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Όσον αφορά τους ανέμους, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπονταν νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα έφταναν τα 8 μποφόρ. Σταδιακά, ξεκινώντας από τα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Ο καιρός σε Αττική και Δωδεκάνησα

Για την Αττική, οι διαθέσιμες προγνώσεις αναφέρουν πιθανότητα βροχών από το απόγευμα ή το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο καιρός ενδέχεται να παραμείνει άστατος και την Παρασκευή. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στην Αττική προβλέπονταν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, τη Δευτέρα θα επικρατούσαν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονταν. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το βράδυ της Δευτέρας στα Δωδεκάνησα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, enikos.gr