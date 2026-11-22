Μία απίστευτη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από καταγγελία μίας 23χρονης κοπέλας με τετραπληγία. Η νεαρή κατηγορεί τη νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει την φροντίδα της, υποστηρίζοντας ότι της χορηγούσε φάρμακα εν αγνοία της, με σκοπό να την ναρκώσει και να της αποσπάσει χρηματικά ποσά. Η καταγγέλλουσα περιέγραψε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, καθώς και την εξαφάνιση άνω των 100.000 ευρώ από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η περιπέτεια της 23χρονης ξεκίνησε το 2022, όταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα την άφησε τετραπληγική, μετατρέποντας την καθημερινότητά της σε έναν συνεχή «Γολγοθά». Στο κέντρο αποκατάστασης, αλλά και αργότερα στο σπίτι της, την φροντίδα της είχε αναλάβει μία νεαρή νοσηλεύτρια, σε βάρος της οποίας πλέον έχει γίνει η καταγγελία.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει δραματικά τον Ιανουάριο του 2025. Η 23χρονη, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε συνεχώς, εμφανίζοντας συμπτώματα που δεν είχε πριν.

Η επιδείνωση της υγείας και οι παραισθήσεις

Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε με λεπτομέρειες την επιδείνωση της υγείας της, δηλώνοντας: «Ξεκινάω να έχω συμπτώματα τα οποία δεν τα είχα πριν, είχα αρκετές παραισθήσεις. Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε μία αγωγή για να μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα». Όπως συμπλήρωσε, όσο περνούσε ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονταν τα συμπτώματα, φτάνοντας σε σημείο που δεν επικοινωνούσε καθόλου με το περιβάλλον. «Είχα την εικόνα ενός τοξικομανούς», είπε χαρακτηριστικά.

Η 23χρονη αποκάλυψε ότι η φροντίστρια της χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες σε υπερβολικές δόσεις. Ενώ το όριο στις συγκεκριμένες ουσίες είναι 200, η ίδια είχε στο σύστημά της πάνω από 2.800. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε σε χειρουργείο. Η ίδια τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης, αναφέροντας ότι αν δεν ήταν 22 ετών, αλλά 32 ή 42, θα μπορούσε να είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή.

Η οικονομική αφαίρεση και οι καταγγελίες

Η περίεργη αποκάλυψη σχετικά με την υγεία της 23χρονης ήρθε μετά από μία άλλη δυσάρεστη διαπίστωση. Η ίδια διηγήθηκε: «Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό». Αυτή η διαπίστωση οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα και στην αποκάλυψη της απάτης.

Συνολικά, η 23χρονη κατήγγειλε στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι η νοσηλεύτρια της έκλεψε 106.020 ευρώ διατραπεζικά από τον προσωπικό της λογαριασμό. Η νοσηλεύτρια από την πλευρά της απέδωσε αυτά τα χρήματα ως χρωστούμενα δεδουλευμένα της. Πέρα από το ποσό αυτό, από το σπίτι της 23χρονης εξαφανίστηκαν και άλλες 25.000 ευρώ.

Η καταγγέλλουσα εξέφρασε την αγανάκτησή της για την κατάσταση, δηλώνοντας: «Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα».

Η εμπιστοσύνη της οικογένειας και η αποκάλυψη

Η μητέρα της 23χρονης, μιλώντας επίσης, κατήγγειλε ότι η νοσηλεύτρια είχε καταφέρει να κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη της οικογένειας. «Μοιραζόμουν μαζί της τον πόνο και έκλαιγε και εκείνη μαζί μου», ανέφερε η μητέρα, περιγράφοντας το πώς η νοσηλεύτρια έκανε τα πάντα για να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης.

Ωστότε, μετά από έναν χρόνο φροντίδας, αποκαλύφθηκε όχι μόνο ότι η νοσηλεύτρια είχε αποσπάσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τους λογαριασμούς της κόρης της, αλλά και ότι τη νάρκωνε σταδιακά, προκαλώντας την σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki