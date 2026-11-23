Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με την ΑΑΔΕ να προγραμματίζει την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Η φετινή πληρωμή εκτιμάται ότι θα καλύψει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Ποσά και υπολογισμός για την κύρια κατοικία

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ. Το ανώτατο αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος ισούται με το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ανώτατο όριο που έχει τεθεί.

Ενδεικτικά, μία οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 700 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο, θα λάβει επιστροφή 700 ευρώ. Αυτό συμβαίνει επειδή το ένα δωδέκατο των ετήσιων μισθωμάτων της είναι μικρότερο από το αυξημένο πλαφόν των 900 ευρώ που δικαιούται. Αντίστοιχα, ένας ενοικιαστής χωρίς παιδιά που κατέβαλε συνολικά 10.000 ευρώ το 2025, θα λάβει 800 ευρώ, καθώς το υπολογιζόμενο ποσό υπερβαίνει το βασικό ανώτατο όριο.

Ειδική ενίσχυση για τη φοιτητική στέγη

Παράλληλα με την ενίσχυση για την κύρια κατοικία, χορηγείται και ξεχωριστή ενίσχυση για τη φοιτητική κατοικία. Το ποσό αυτής της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του μέτρου.

Ειδικό καθεστώς για επαγγελματίες στην περιφέρεια

Ένα ειδικό καθεστώς επιστροφής ενοικίου έχει θεσπιστεί για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Διασταυρώσεις και περιουσιακά κριτήρια

Αυτή την περίοδο, πραγματοποιούνται οι τελευταίες διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ. Ελέγχονται οι φορολογικές δηλώσεις, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τα στοιχεία των ιδιοκτητών, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των ποσών που δικαιούται κάθε νοικοκυριό. Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων έχει ήδη επιτρέψει σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιστροφής ενοικίου.

Για την κύρια κατοικία, πέραν των εισοδηματικών, ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr